Ester Muñoz: "El PSOE está volando el Estado de derecho, estamos abocados a una legislatura reconstituyente"

Ester Muñoz es uno de los valores al alza en el Partido Popular, donde sus intervenciones en la sesión de control o confrontando con la exministra Teresa Ribera por la Dana han causado muy buena impresión. La vicesecretaria y diputada del PP atiende a Libertad Digital en plena tormenta mediática, con el PSOE y el Gobierno convulsionando a la espera de saber si resurgirán de sus cenizas en las próximas semanas.

El Gobierno ha vivido un terremoto esta semana, su peor momento de la legislatura ¿cree que ya no hay marcha atrás y se acerca el final?

Esto ha cogido un tinte muy grave y hay meses de muchas informaciones como para que Sánchez hubiera ya dimitido. Lo que hemos conocido apuntala la idea de que él conocía todo, ya son dos secretarios de organización los que están en tela de juicio. Cuando iba en un coche con Ábalos, Cerdán y Koldo, es difícil creer que Sánchez no sabía nada.

¿Qué le pareció la comparecencia de Sánchez tras la dimisión de Cerdán?

De un cinismo absoluto, un presidente maquillado hasta las cejas que intentaba escurrir el bulto, culpaba al resto de todo, se presentó como una víctima, cuando las víctimas somos nosotros, de una organización criminal que actuaba desde su partido y su Gobierno, bajo su auspicio. Pedir perdón está bien pero lo que tiene que hacer es asumir responsabilidades. Si lo sabía y lo tapó, o participó, lo que tiene que hacer es dimitir y convocar elecciones.

Queda todavía mucho por salir, estamos al principio

¿Con la salida de Cerdán dan carpetazo al asunto?

Ni mucho menos, estamos empezando a saber todo, queda muchísima información todavía por salir y por que la UCO investigue y esto no ha hecho más que empezar. En el PSOE ya se miran unos a otros porque no saben qué es verdad y qué es mentira. En el PSOE mucho lo conocían y ahora ya todo el mundo.

En el PP están los que opinan que Sánchez tiene ahora más motivos todavía para aguantar toda la legislatura y quienes auguran que caerá pronto ¿en qué posición está usted?

Hay máxima incertidumbre, meterse en la cabeza de Pedro Sánchez es imposible y puede salir con cualquier cosa en cualquier momento. Va a intentar aferrarse al cargo porque cree que puede defenderse de toda esta corrupción mejor usando todos los resorte del Estado: la Fiscalía, la Abogacía del Estado…Sólo él tiene el botón de convocar elecciones. Nuestro sistema democrático no permite otra vía para que caiga un Gobierno, la moción de censura o que él mismo apriete el botón. Yo descarto la moción de censura porque se da la paradoja de que, cuanta más corrupción sale de Pedro Sánchez, más se aferran a él sus socios, más sacan de él. Y él no va a apretar el botón.

El PP ha elevado la presión sobre los socios, ¿tienen la esperanza de que dejen caer a Sánchez?

Cuando miramos a los socios apelamos a la ética y la moral, y no vamos a dejar de hacerlo. Hay tanta información que es imposible gestionar todo lo que estamos conociendo. Sánchez llega con una moción con la excusa de la corrupción, cuando el Gobierno no tenía ninguna sentencia, ningún ministro estaba imputado…ahora los socios miran hacia otro lado porque les conviene taparse con la corrupción para seguir recogiendo nueces de la debilidad de Sánchez.

Una moción de censura sólo serviría para que los socios se unan más a Sánchez

¿Una moción de censura no les retrataría aún más? ¿No les presionaría aún más?

Más que una derechista valiente, se necesita una derecha inteligente y todas las acciones que hagamos tienen que estar meditadas. Si vas a presentar una moción de censura para que los socios se retraten, los socios ya están retratados hace tiempo. Sánchez lleva dos años incumpliendo el deber constitucional de presentar unos presupuestos y nadie dice nada. Están perfectamente retratados y a muchos de ellos les costará electoralmente. Si esa moción sirve para que los socios se unan más a Sánchez, es poco inteligente. Quien más nos reta a presentarla es la izquierda y cuando el PP hace lo contrario de lo que dice la izquierda, vamos bien.

Con lo de derechita valiente hace referencia a Vox ¿cómo están las relaciones con este partido? Cuando parece que más deberían unirse, más están a la gresca.

Para estar a la gresca tienen que ser dos los que discutan y el PP no discute con Vox, nosotros estamos centrados en quitar a Sánchez. Yo no suelo hablar de Vox, salvo cuando me pregunta la prensa, porque no es mi objetivo, mi objetivo es quitar a Sánchez y que el Gobierno caiga democráticamente. Las estrategias de otros partidos hay que preguntarle a esos partidos, igual su objetivo no es quitar a Sánchez. El mío sí, por eso procuro huir de cualquier discusión, porque eso es lo que quiere Sánchez, que los que estamos a su derecha, discutamos.

En todas las encuestas se recoge que Vox es fundamental para la suma ¿propiciarán algún acercamiento tras las elecciones?

Le vamos a pedir a los españoles que nos den una mayoría suficiente para poder gestionar todo el desastre. Estamos abocados a una legislatura reconstituyente. El PSOE está volando el Estado de derecho. La próxima legislatura va a tener que ser una gran gesta para poder devolver a España a esa democracia liberal que teníamos y que Sánchez nos está quitando. Por eso vamos a pedir a los españoles que nos den una mayoría lo más amplia posible. Cuando sean las elecciones y veamos qué apoyo tenemos, el PP será capaz de articular mayorías para dar a los españoles el gobierno que se merecen.

Sánchez ha dinamitado todos los contrafuertes del Estado de derecho

¿Llevarán a cabo, esta vez sí, una regeneración institucional y un cambio en la ley del poder judicial para que los jueces elijan a los jueces?

Por supuesto que sí, lo ha dicho muchas veces Feijóo. Recuperar los delitos de sedición y malversación…todo lo que Sánchez ha ido quitando para poder gobernar, recuperarlo. Las instituciones son fuertes pero cuando se redactó la Constitución nadie pensó que volaría el Estado, desde dentro, el propio gobierno. Sánchez ha dinamitado todos los contrafuertes que fortalecían el Estado de derecho y que vamos a tener que reconstruir para impedir que otro populista haga lo que haga Sánchez.

¿La vía es una reforma constitucional?

Para reformar la Constitución se necesitan amplias mayorías, vamos a ver con qué mayorías contamos, no es lo mismo tener enfrente a un PSOE que vuelve a una socialdemocracia moderna o traer más populismo y más radicalidad, donde sería imposible.

¿Qué más puede hacer el PP para propiciar ese cambio de gobierno del que habla?

Entiendo que la gente está agotada, frustrada, Sánchez juega también con eso. Pero cuando uno ve cómo se comportó la derecha en 1996, antes de que ganásemos, y antes de 2011, cuando ganó Rajoy, había también una sensación parecida. Lees la prensa de esos años y había también esa idea de "¿qué más tiene que pasar para que caiga Felipe González?", y al final pasa. Hay que convertir esa frustración en esperanza. Y va a caer, va a caer, la Justicia a veces es lenta pero llega.

Tenemos que tener el PP a punto para lo que pueda venir

El congreso del PP se presenta también como respuesta a esa desazón ¿qué expectativas hay?

Feijóo plantea este congreso porque el PP tiene que estar a punto ya para cualquier incidencia que pueda ocurrir, no sabemos qué va a pasar con Sánchez, si convocará el mes que viene o aguantará dos años. Y no nos puede pillar. Habrá elecciones en Castilla y León y en Andalucía y teníamos que tener el partido a punto.

Suena mucho su nombre para asumir nuevas responsabilidades ¿qué opina?

En estas épocas siempre hay quinielas, no tengo ninguna información, quien diga que la tiene, miente. Feijóo dirá, cuando considere oportuno, cuál es su equipo. Sólo pido que me dejen seguir trabajando para impedir que Sánchez siga destruyendo mi país.

En las últimas semanas se ha abierto una disputa entre las dos almas del PP sobre el sistema de primarias y la democracia interna en los partidos ¿es partidaria de cambiar el actual modelo?

Yo soy partidaria de que en mi partido haya libertad para defender lo que cada uno crea, en otros partidos como el PSOE te expulsan. Vamos a celebrar un congreso donde todos los afiliados podremos decidir qué opinamos. No conozco todavía la ponencia de Estatutos y no me quiero adelantar para respetar el trabajo de mis compañeros. Pero los españoles están más pendientes de si echamos a Sánchez, no de los asuntos internos del PP.

Pero otros congreso, aunque no se percibió inmediatamente, acabaron fracturando al partido. ¿Hay nervios por este motivo?

Intentar gestionar el modelo del partido en función de lo que puede pasar dentro de ocho años, me parece absurdo, y más cuando en la política actual todo cambia en horas. Estar haciendo cálculos sobre lo que va a ocurrir dentro de ocho años es absurdo e ineficiente.