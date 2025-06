El alcalde de León acusa a Cerdán de fraude electoral para derrocarle: "Engordó el censo con 200 fichas irregulares"

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez Díaz, ha acusado al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de haber perpetrado una operación de fraude electoral para expulsarlo de la vida política local mediante el inflado irregular del censo de la agrupación socialista de León.

Según ha explicado el alcalde este lunes en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, los hechos se remontan a 2021, cuando tuvo un enfrentamiento con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, quienes, según afirma, le "amenazaron en persona".

"Cuando Ábalos fue destituido, Cerdán tomó el mando de la secretaría de Organización y avaló el engorde del censo de la agrupación local en más de 200 fichas irregulares, traídas desde otros puntos de la provincia", denunció.La agrupación de León es, según ha recordado, la más numerosa de Castilla y León y una de las mayores de España, por lo que la maniobra tendría un fuerte impacto en los equilibrios internos del partido.

"Cerdán fue el brazo ejecutor"

Diez sostiene que esta acción fue una operación coordinada con la dirección provincial del PSOE con un único fin: impedir su candidatura a la reelección como alcalde. "Era un movimiento estructurado y diseñado para apartarme. Cerdán fue el brazo ejecutor, con respaldo provincial."

A pesar de presentar una denuncia ante los órganos internos del partido, no recibió respaldo. Criticó la falta de independencia de la comisión de ética del PSOE: "No suele resolver nada porque la nombran los mismos contra los que reclamas. Estas prácticas revelan una falta grave de convicciones democráticas."

También ha confirmado que mantuvo una reunión en la sede del PSOE en Ferraz con Cerdán, pero no se resolvió nada: "Ni sus formas ni sus maneras me parecieron adecuadas." Sin embargo, Diez logró resistir la presión y mantenerse al frente de la agrupación local: "Afortunadamente derroté al aparato del partido. Los militantes de León me respaldaron como secretario general y candidato."

Sobre las informaciones recientes del informe de la UCO que involucran a Ábalos, Koldo y Cerdán, Diez fue tajante: "No me sorprenden. Vi a esas personas 15 minutos y me bastó para conocerlas. Me extraña que quienes han estado años con ellos digan no conocerlos."

Indirecta a Sánchez

Aunque ha evitado mencionar directamente al presidente Pedro Sánchez, lanza un mensaje claro: "Las responsabilidades hay que asumirlas. Cuando tu mano derecha falla de forma estrepitosa y le sustituye Cerdán, es curioso."

Por último, Diez ha cuestionado las decisiones del liderazgo del PSOE: "Me sorprende que quien se rodea de personas como Calviño, Ribera o Carlos Cuerpo, lo haga también de gente tan zafia. Se requieren explicaciones y conocer la verdad."