El juez Peinado sigue a la espera del informe de la UCO que vincula a Begoña Gómez con el rescate a Air Europa. Por el camino se han certificado ya reuniones de Pedro Sánchez y de su mujer con motivo del rescate antes incluso de que fuese solicitado, se ha probado una llamada del CEO del grupo empresarial, Javier Hidalgo, a Begoña Gómez para desbloquear el pago, se ha constatado un aumento del dinero concedido a la aerolínea desde los 400 millones de euros iniciales hasta lo 475 millones finales en el tránsito de las gestiones del matrimonio presidencial y hasta un cruce de mensajes entre Sánchez y Ábalos donde se observa que el liderazgo en la concesión del rescate fue cosa directa y personal del presidente. Y ahora, el informe de la UCO sobre Santos Cerdán vuelve a aportar luz sobre ese rescate: y es que se han confirmado pagos mensuales de 10.000 euros de Víctor de Aldama a Koldo García Izaguirre que incluían las gestiones para garantizar el elevado rescate a Air Europa.

La UCO señala que "en junio de 2018, Ábalos fue nombrado titular del Ministerio de Fomento, pasando a denominarse posteriormente MITMA. Con razón en ese nombramiento, Koldo pasó a desempeñar la labor de asesor personal del referido ministro. La instrucción ha venido revelando que su labor de asesoría contuvo múltiples tareas: consecución de contratos de material sanitario, intervención en el rescate de Air Europa, búsqueda de un puesto de trabajo y aseguramiento del pago de rentas de un piso para Jéssica Rodríguez García, o búsqueda de un puesto de trabajo igualmente para Claudia".

Aldama y Koldo

Pues bien, "los contratos sanitarios o el rescate de Air Europa, constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Aldama venía pagando a Koldo, al menos, desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que permitía la petición de favores, desde Aldama hacia Koldo, asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno del MITMA", explica la UCO.

"Este pago recurrente permitía, por tanto, a Aldama tener acceso al propio ministro. No en vano, en la declaración que prestó el primero ante la Audiencia Nacional en fecha 21 de noviembre de 2024, reconoció que en varias ocasiones observó cómo, en su presencia, el dinero que entregaba a Koldo se lo repartía con el propio Ábalos", explica el informe.

"Esta relación económica de dinero en efectivo se mantuvo, al menos, hasta septiembre de 2022. Cabe recordar que, para esa fecha, tanto Ábalos como Koldo llevaban más de ocho meses fuera de la estructura orgánica del MITMA, tras ser acordado el cese de ambos en el mes de julio de 2021", añade la investigación judicial.

"Este patrón, por tanto, comportaría que los pagos realizados por Aldama no se ceñirían a actuaciones concretas, si no que responderían más bien al aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico particular. De esta manera, se entiende, que aun habiendo abandonado el MITMA en fechas previas, siguiera Koldo cobrando su nómina mensual de 10.000 euros en efectivo de parte de Aldama, lo que sugiere, en consecuencia, que aún existirían proyectos inacabados, o pendientes de ejecutar, y que mantendrían cierta capacidad de influencia, que seguirían justificando dicha asignación", concluye la UCO.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.