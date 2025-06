La ponencia política del PP contra la Ley Trans de Irene Montero: protegerá a los menores y el deporte femenino

El Partido Popular tiene prácticamente lista la ponencia política que presentará en el congreso de los próximos 4, 5 y 6 de julio. Se trata del armazón ideológico con el que Alberto Núñez Feijóo pretende concurrir a las próximas elecciones generales y dejar su impronta de cara al futuro. El texto, coordinado por la eurodiputada Alma Ezcurra, recoge la protección de los menores ante cambios de sexo irreversibles y la primacía del sexo biológico en el deporte frente a la "autodeterminación de género".

Ambas propuestas van muy en consonancia con la reforma de la Ley Trans que llevó a cabo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La norma de la exministra de Igualdad ha sido muy criticada por las feministas clásicas, ya que supone el borrado de la mujer y deja desprotegidos a los menores. Para dar respuesta a esto, la ponencia del PP recoge que "los menores deben ser protegidos frente a decisiones irreversibles sobre su cuerpo y su identidad sexual", según el extracto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"En una etapa del desarrollo marcada por las dudas, pueden llegar a conclusiones erróneas con graves consecuencias. Es fundamental retrasar al máximo cualquier tratamiento de cambio de sexo, para que este tipo de decisiones se tomen sólo con plena madurez y con el acompañamiento psicosocial y médico adecuado", continúa el texto, en contra de la norma estatal, que deja todo a voluntad del menor, sin la tutela de los padres ni el análisis previo de expertos sanitarios.

El próximo martes, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, presentará en Sevilla el cuerpo de la ponencia al completo, junto al resto de los ponentes: además de Ezcurra, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, serán protagonistas de un acto en el que no estará Alberto Núñez Feijóo para ceder todo el foco a los redactores del texto.

Las trans en el deporte femenino

En línea con la Ley que el PP ya registró en el Congreso a principios de año para la no discriminación de las mujeres en el deporte femenino, la ponencia recogerá además que "la igualdad no consiste en negar la realidad biológica, sino en garantizar las mismas oportunidades y derechos para cada individuo. La autodeterminación de género no puede ser una opción revisable a diario porque profundiza en el borrado de las mujeres. En las competiciones deportivas femeninas, el sexo biológico es el que debe ordenar las categorías".

La iniciativa viene a dar respuesta a las polémicas que se han producido los últimos años en el deporte femenino cuando personas trans, de sexo biológico masculino, compiten en categorías de mujeres que se ven claramente perjudicadas. Son las propias deportistas las que han alzado la voz al ver cómo hombres autopercibidos mujeres les arrebatan títulos, en algunos casos incluso con cambios de sexo fraudulentos que sólo tienen por objetivo obtener ventaja en las competiciones.