María Chivite colocó a su tío al frente de la consejería y la empresa pública claves para la trama de Cerdán

El informe de la UCO que destapa la trama liderada por Santos Cerdán para el presunto amaño en los contratos de obra pública deja a la presidenta de Navarra, María Chivite, en una delicada situación como cabeza visible de un Gobierno regional encargado de la adjudicación de buena parte de las obras señaladas.

Tras ella, el cargo más comprometido en estos momentos es el consejero de Cohesión Territorial, que alberga bajo su paraguas la dirección de Obras Públicas e Infraestructuras. Lo llamativo es que quién ostenta ese cargo no es otro que su tío, Óscar Chivite, al que ella misma nombró en agosto de 2023.

Maestro Industrial Electricista, Chivite era el administrador único de Lauburu S.L., una empresa dedicada a la fabricación y reparación de estructuras metálicas y calderería, y su única experiencia política pasaba por haber sido, durante ocho años, concejal de su pueblo, un municipio de 8.000 habitantes llamado Cintruénigo.

Su aterrizaje en el Gobierno regional coincidió con la celebración de la segunda fase del concurso para el desdoblamiento del túnel de Belate, precisamente la más polémica, porque fue en ella donde se sospecha que se produjo el amaño para que la obra fuese adjudicada por 76 millones de euros a la UTE formada por Acciona, Servinabar y Fermín Osés.

Una empresa pública ad hoc

Pero no solo eso. Su llegada coincidió también con la creación de Nafarbide, una empresa pública que pasaría a depender directamente de su consejería —y de la que, por tanto, él se convertiría en presidente—, y que, al igual que la adjudicación de Belate, también ha sido objeto de denuncia por parte de la Cámara de Comptos.

El Gobierno de Navarra justificó la "urgencia e interés foral de la creación de Nafarbide, argumentando que la financiación de los túneles de Belate y Almándoz no está garantizada sin el respaldo de la citada sociedad"; algo que el tribunal de cuentas de la comunidad foral considera cuanto menos sospechoso. "Llama la atención esta cuestión, dado que tal y como desarrollamos en el Apéndice 6, respecto al contrato "Duplicación del túnel de Belate", el Gobierno de Navarra ya había aprobado el gasto plurianual, asegurando por lo tanto la financiación", reza el Informe de fiscalización de las cuentas generales de Navarra del ejercicio 2023.

Una adjudicación plagada de anomalías

Cabe recordar que ese mismo informe recoge igualmente las innumerables anomalías del proceso de adjudicación de la obra a la UTE de Acciona y Servinabar. El tribunal recuerda que cuatro de las siete empresas que concurrieron al concurso presentaron la misma oferta económica (la más baja que el proceso permitía para no ser considerada temeraria), de tal forma que la clave para decantarse por la UTE ligada con Santos Cerdán fue la valoración cualitativa, precisamente la fase que ya se celebró con el tío de Chivite al frente de la consejería de Cohesión Territorial y Obras Públicas.

Tal y como recoge la Cámara de Comptos, tres de los ocho miembros de la Mesa de Contratación (el secretario, el representante de la Junta de Contratación Pública y el interventor delegado) emitieron sendos votos particulares, alertando de que "la valoración técnica efectuada carece de una adecuada motivación que acredite suficientemente las diferencias de puntuación entre las ofertas en aras a garantizar la igualdad de trato y no discriminación".

Además, denunciaron que el presidente de la Mesa conocía las puntuaciones de cuatro miembros "antes de emitir su propia valoración", lo que no garantiza su imparcialidad, ya que podría haber ajustado su calificación en base a dicha información para beneficiar o perjudicar a alguno de los candidatos. Lejos de minimizar tales irregularidades, la propia Cámara de Comptos hizo posteriormente suyas ambas denuncias en el Informe de fiscalización de las cuentas de 2023, afeando la conducta a la Mesa, pero también al propio Gobierno de Navarra que avaló el proceso.

"Si bien la normativa no detalla el procedimiento que deben seguir las Mesas de Contratación para efectuar la valoración de las ofertas técnicas, esta Cámara considera que debe establecerse un procedimiento en el que todos los intervinientes dispongan de la misma información que garantice la imparcialidad de las puntuaciones, y por lo tanto los principios de igualdad de trato y transparencia", advierte el informe.

La justificación de Óscar Chivite

Tras el escándalo desatado en las últimas horas, el propio Óscar Chivite no ha tenido más remedio que salir a la palestra para defender que "la transparencia ha sido y sigue siendo total" en cuanto a la adjudicación de las obras de los túneles de Belate. "El informe que conocemos es el de la Cámara de Comptos, no cuestiona la adjudicación, no observa infracción, se limita a hacer recomendaciones", se ha justificado.

Sin embargo, tanto en su consejería como en el gabinete de la presidenta de Navarra saben que tanto esta como otras adjudicaciones bajo sospecha volverán a ser auditadas al detalle y, esta vez, por la Justicia, por lo que los nervios se empiezan a palpar en el Gobierno autonómico. María Chivite sabe perfectamente que ella es la responsable última y que el nombramiento de su tío volverá a ser puesto en duda por la oposición.

Un nombramiento muy polémico

Administrador único de Lauburu S.L., centrada en estructuras metálicas y calderería, Óscar Chivite no renunció ante notario a dicha empresa hasta el 11 de septiembre de 2023​, casi un mes después de su nombramiento como consejero. Su renuncia era obligatoria para cumplir la Ley Foral de Incompatibilidades, que establece que los altos cargos del Gobierno deben ejercer sus funciones con dedicación absoluta y, en su caso, además, era fundamental, por cuanto Lauburu había colaborado con la sociedad pública Nilsa y con Canasa, la empresa concesionaria de la explotación del Canal de Navarra, que es precisamente uno de sus grandes retos en la consejería que ahora ostenta.

Con todo, UPN solicitó su dimisión al entender que la renuncia del consejero debería haber sido automática, y el caso escaló a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que terminó sancionándole por falta grave de incompatibilidad.

