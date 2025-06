Yolanda Díaz exige a Sánchez el fin de los aforamientos y vetar a empresas vinculadas con corrupción

Tras su reunión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado la convocatoria urgente, aún sin fecha, de la comisión de seguimiento de los socios de coalición, donde abordarán sus dos exigencias: acabar con los aforamientos y prohibir de forma permanente que empresas implicadas en casos de corrupción tengan un contrato con la Administración pública.

"El PSOE no puede hacer como que no ha pasado nada", ha denunciado Díaz, quien ha considerado "insuficiente" la comparecencia de Sánchez y ha mostrado su repulsa al caso de corrupción que afecta al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán en rueda de prensa desde la sede del Ministerio de Trabajo. No obstante, ratifica su apoyo para seguir en el Gobierno. "Vamos a llegar a 2027 con esperanza y fuerza", ha asegurado la líder de Sumar, que también ha avanzado que, cuando se convoquen elecciones, "van a salir a ganarlas".

Con la presencia de los ministros de Sumar, Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy, ha calificado de "cinismo" la afirmación del presidente del Gobierno de que no existe la "corrupción cero". "Soy una persona limpia, este gobierno lo formamos cinco ministros que somos limpios", ha subrayado la vicepresidenta, evitando respaldar al resto de ministros socialistas.

"Empezamos un proceso nuevo", ha avanzado Díaz, centrando su mensaje en la necesidad de activar con urgencia una agenda social que permita recuperar la confianza de la ciudadanía, destacando la importancia de avanzar en vivienda, permisos remunerados de paternidad y maternidad así como la prestación por crianza.

En esta línea, la líder de Sumar ha defendido la construcción de un "buen gobierno", al tiempo que su formación se mantiene en estado de alerta, con la esperanza de que no emerja nueva información que comprometa la estabilidad del Ejecutivo o ponga en riesgo la continuidad de la legislatura.