Aitor Esteban advierte a Sánchez de que "no todo vale" con tal de que no gobierne la derecha: "Hay una raya"

El PNV ha endurecido su discurso tras la ausencia completa de explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia de este lunes, en la que simplemente reiteró su intención de realizar una "auditoría externa" a las cuentas del PSOE y se desmarcó de sus exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Todo ello, justificándose en que si convocase elecciones podría gobernar la oposición, por lo que, ante ese riesgo, el líder de los socialistas aseguraba que debía permanecer en La Moncloa con el objetivo de evitar un Ejecutivo formado por PP y Vox.

"Vendría a querer decir que, no puede haber unas elecciones porque igual llega la derecha", ha analizado el presidente del PNV, Aitor Esteban, sobre las palabras del jefe del Ejecutivo antes de advertirle que "hay una raya" en la que no cabe todo. Así, ha calificado de "muy grave" que dos personas tan cercanas al líder de los socialistas se encuentren cercadas por una caso de corrupción dejando en una "situación muy delicada" al Gobierno de Sánchez.

En este sentido, ha recalcado que este puede ser el comienzo de un caso en el que se descubran más prácticas ilícitas en las que estén involucradas otras personas del PSOE asegurando que este puede ser un "ovillo del que solo" se ve "el principio del hilo" en una entrevista a la Radio Popular-Herri Irratia. "Tendrá que ir desmadejándose —el ovillo—, porque muy probablemente este informe que hemos visto y otros audios u otros datos puedan ir conociéndose a lo largo de los próximos días", ha recalcado el líder de los peneuvistas antes de pedir prudencia en las actuaciones pero estando "atento" a las nuevas informaciones que puedan surgir sobre el caso.

El enriquecimiento no puede ser del PSOE

Por ello, ha instado a los socialistas a demostrar que los únicos implicados en el caso son Cerdán, Ábalos y su exasesor Koldo García y que estos actuaron siempre en pro de su enriquecimiento personal y no del partido como parte de una trama "sistémica". Algo complicado para el PSOE, ya que en varios altos cargos designados por el partido que lidera Sánchez han sido señalados como cobradores de mordidas a cambio de favores y en la trama ya se encuentra imputada la exdirectora de Adif Isabel Pardo de Vera.

"A todas las organizaciones les puede pasar algo así, pero hay que ver si eran esas tres personas y sólo por lucro personal o no", ha incidido pidiendo al PSOE que demuestre que el caso Koldo no tiene más ramificaciones. De hecho, ha recordado que el presidente del Gobierno todavía no ha dado explicaciones sobre por qué cesó al exministro Ábalos; algo que ha vinculado con el caso de supuesta corrupción antes de preguntarse "por qué no se tomaron medidas" en ese momento, sino que se le volvió a incluir en las listas socialistas para las próximas generales.

La continuidad pasa por PGE

Aún así, el líder del PNV ha vuelto a negar la posibilidad de apoyar una moción de censura presentada por el PP con el apoyo de Vox porque esta es una figura constructiva y no estaría dispuesto a secundar un Gobierno en el que participasen los de Santiago Abascal. Por otra parte, tampoco ha creído conveniente que Sánchez pueda aguantar en La Moncloa hasta 2027, más aún si este no presenta un proyecto de Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura.

"Si verdaderamente la legislatura tiene continuidad hasta el 2027, será porque, primero, se ha aclarado esto perfectamente, y segundo, porque se le intenta dar un presupuesto" al Ejecutivo, ha subrayado Esteban antes de espetar que si esto no sucede, ve "muy complicado" que el jefe del Ejecutivo pueda mantenerse en el poder.