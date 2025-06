Ábalos estaba con una 'modelo' durante el registro de su casa e intentó que sacase escondido un disco duro

Apenas ha pasado una semana desde que el exministro socialista José Luis Ábalos abriese las puertas de su casa en Valencia a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que registró la propiedad en busca de documentos que puedan ayudar a esclarecer los hechos vinculados al caso Koldo. Según reveló el propio Ábalos el mismo día del registro, el ambiente había sido de absoluta colaboración, ya que los agentes no localizaban al exdirigente del PSOE y tuvieron que llamarlo por teléfono para que abriese la puerta y proceder al registro.

Fue entonces cuando los agentes de la Guardia Civil sorprendieron a Ábalos con una mujer de 32 años que se anuncia como modelo en las redes sociales y que habría pasado la noche en la casa del exministro. Al llegar la UCO, este les dijo que la chica, conocida como Anaís D.G., tenía que sacar a pasear a su perro y, al permitirlo los agentes, Ábalos le dijo a la chica que se llevase algo de comida para desayunar, pasando a otra estancia de la casa y posteriormente saliendo hacia la puerta con el animal cuando uno de los agentes advirtió que estaba portaba un disco duro en el pantalón.

Por ello, esta fue detenida en su camino y se le pidió que sacase el disco duro, que fue requisado por la UCO, según se relata en el oficio al que ha tenido acceso varios medios y agencias.

Fue uno de lo 34 dispositivos –dos teléfonos móviles, discos duros externos, memorias USB y SD y tarjetas SIM– que se incautaron los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Tras este incidente le pidieron a la modelo que abandonase el domicilio. Ábalos, por el contrario, dijo a los medios de comunicación a las puertas de su casa que el registro había sucedido sin ningún tipo de incidente.

Son amigos y le limpia la casa

Según ha explicado la propia Anaís a The Objetive, ella es "amiga" de Ábalos, le limpia la casa y le pasea al perro descartando otro tipo de relación que no sea de amistad. "No tengo ninguna relación sentimental ni nada de eso; ya está, no hay más", asegura la joven, 33 años menor que Ábalos, que no ha terminado de aclarar si el incidente del disco duro es cierto y si este acto fue ordenado por el propio exministro cuando le propuso que se llevase algo de desayunar.