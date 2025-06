Rufián descoloca a Sánchez

ERC finalmente ha asistido a la reunión prevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las 10:30 en La Moncloa, tras un tenso enfrentamiento en la sesión de control marcado por los casos de corrupción. De este modo, Podemos se convierte en el único socio de investidura que ha decidido no acudir a la ronda de contactos convocada por Sánchez para reforzar su confianza parlamentaria. Ione Belarra se ha lanzado ha asegurar en los pasillos del Congreso que "la legislatura está muerta y ha llegado a su fin".

La cita se celebra después de que Gabriel Rufián lanzara una dura acusación al presidente del Gobierno al reprocharle que se les obligue a elegir entre "corruptos cutres y corruptos premium", en referencia del PSOE y el PP, dejando claro además que no permitirán que se les responsabilice de "lo que tenga que pasar con el Gobierno".

"Grábenselo a fuego, la izquierda no puede robar", sentenció Rufián. "¿Están enfadados, están decepcionados? Imagínense la gente que les votó en 2023", arremetió contra un Pedro Sánchez cada vez más acorralado, que trata a la desesperada de recomponer los apoyos de sus socios de investidura para mantenerse en el poder. "Lo que no voy a aceptar es que haga de la anécdota una categoría porque la izquierda no roba", replicó el presidente en tono airado antes de decir que las informaciones que aparecen en el informe de la UCO corresponden a "indicios" y "no hay sentencia firme", sostuvo en un intento por contener el daño mientras el escándalo de corrupción sigue minando la credibilidad del Gobierno.

Tras la cita en La Moncloa, Rufián ha reconocido ver al presidente Sánchez "tocado" y desconocer cuánto tiempo queda de la legislatura.

Los socios evitan dar garantías de su apoyo al Gobierno, mientras el presidente Sánchez se ciñe en asegurar que han actuado con "contundencia" mientras siguen apareciendo más informaciones que salpican a la organización. "No hay ningún indicio que mire al PSOE en cuanto a la financiación irregular", subrayó Sánchez zanjando su intervención.