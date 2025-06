El "machista" Cerdán y sus purgas: "Les hizo la vida imposible"

Hay silencios que hablan por sí solos. El de la exdiputada y exsecretaria general, Adriana Lastra, es uno de eso. La ahora delegada del Gobierno en Asturias ha rechazado hablar desde que se conoció el caso Cerdán. Hasta que este lunes admitió ante unos periodistas lo que era un secreto a voces: "Santos Cerdán me hizo una campaña de acoso y derribo, hasta que dimití, enferma y embarazada".

La que fuera exsecretaria general del PSOE estuvo de número dos del partido entre 2017 y 2022. Su guerra con Cerdán duró un año, cuando éste ascendió a la secretaría de organización. "Me hizo de todo, pensaba que era cuestión de poder, de machismo, porque una mujer estaba por encima de él", añadió en una escueta declaración. Tras la marcha de Lastra, Cerdán vio el camino expedito ya que Sánchez puso de número dos del partido a María Jesús Montero pero cuya vida orgánica era casi nula y apenas pisaba Ferraz.

El "machismo" de Cerdán es algo que avalan varias fuentes. "Les hizo la vida imposible", admite una fuente que incluye, además de Lastra, a la exdirectora de comunicación del PSOE, Maritcha Ruiz. Durante meses, Cerdán empezó a hablar de ellas dos a Pedro Sánchez, en varias reuniones en La Moncloa, llegándose a inventar diferentes rumores que puso en circulación por el partido con el objetivo de dejarlas como desleales y traidoras. También trataba de puentearles en reuniones y en culparles de determinadas filtraciones.

A la vez, alguna diputada recuerda cómo Santos Cerdán y José Luis Ábalos trataban de frenar cualquier iniciativa feminista. En especial, aquellas relacionadas con la abolición de la prostitución que Adriana Lastra presentó en algunas ocasión. "Ponían caras y gestos, decían que era muy radical, que no se iba a comprender", confiesa ahora en privado esta feminista.

La tensión era tal que varias diputadas admiten que, como se puede ver en imágenes de la pasada legislatura, ya no les saludaban. "Tenemos un grave problema con el funcionamiento de la cooptación, que es machista y basado en alianzas masculinas", tercian sobre Cerdán y Ábalos.

Tras la dimisión de Lastra, Cerdán impuso una "purga" para eliminar a cualquier adrianista. El objetivo era controlar todo el partido. El primero en ser despedido fue Mariano Moreno, gerente del partido y al que se le recolocó en ENUSA, la empresa encargada de extraer uranio pese a que está prohibido esta actividad por parte del Gobierno. Este hueco lo llenó Ana María Fuentes, que ahora ocupa como "apoyo técnico" la secretaría de organización del PSOE, junto a tres personas más, de forma "interina". Desde ese momento, los gastos internos que Cerdán pasó al partido pasaron a ser auditados por una de sus manos derechas. "Tenían miedo de que lo descubrieran", añade una fuente.

Cerdán también expulsó a los asesores de Lastra e impuso a los suyos y a los de Juanfran Serrano, su adjunto en la secretaría de organización. Sólo hay un plan que se le escapó a Cerdán: la comunicación del partido. Tras expulsar a Maricha Ruiz, Cerdán habría propuesto, según varias fuentes, a su jefa de gabinete como dircom del PSOE pero Sánchez optó por Ion Antolín, que venía de la Secretaría de Estado de Comunicación, para no entregar toda la política interna a su secretario de organización.

A su vez, Cerdán fue ampliando su poder en el Congreso gracias a la secretaria general del grupo parlamentario, Rafaela Crespín. "Sólo acepta mujeres que les obedezcan o que no le supongan un problema", admite una socialista en privado. Más tarde es cuando destituye, por ejemplo, a Zaida Cantera de la portavocía de la Comisión de Defensa, recurriendo a los mismos "bulos" que con Lastra, llegando a asegurar que cobraba de determinados lobbys de defensa.

La misma Cantera lo admitía en una entrevista en Antena 3. "No he sido la única. Casualmente otras mujeres también fueron apartadas. Algunas me han llegado a decir que hasta fueron a decir cosas de ellas a sus madres para desprestigiarlas", aseguraba en Espejo Público.

Un alto cargo del PSOE asegura que tenía "doble cara" y que Cerdán ha seguido negando las acusaciones sobre corrupción pese a que todos han escuchado los audios. "Dice que están manipulados", tercian sorprendido. Esta misma persona se sorprende de todo el entramado porque, tras la salida del Gobierno de Koldo García y José Luis Ábalos, el diputado navarro "echaba pestes" de ellos.