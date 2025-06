Pedro Sánchez ha asegurado que Koldo García Izaguirre no era una persona de su confianza. Pero lo cierto es que estaba con él en el Peugeot, fue su "aizkolari" favorito y "ejemplo de militancia", lo nombró custodio de sus avales en las primarias y, para colmo y como desvelan los audios en manos de la UCO, era el encargado de llevar al Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez las obras públicas amañadas: "De eso me encargo yo", garantiza Koldo a uno de los empresarios con obras bajo sospecha.

La UCO describe un papel predominante de Koldo en el presunto amaño de las obras y muy cercano al presidente del Gobierno. Y es que sus gestiones iban directamente al Consejo de Ministros que preside Sánchez por motivos obvios. "Ante la insistencia de Santos (Cerdán), se observa cómo Koldo justificaba la demora en que debían hablar con el Subsecretario primero para que posteriormente decidiese "Pedro", en presumible alusión al secretario de Estado, Pedro Saura. Esta conversación vía WhatsApp entre Santos y Koldo fue comentada por este último con Ábalos durante la reunión que mantuvieron cinco días después, el 9 de abril de 2019, destacando la presión que estaba ejerciendo Santos sobre la obra del Puente del Centenario de Sevilla". Era una de las obras bajo sospecha evidente. Y el problema vino del secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, que habría puesto problemas.

"Koldo (K): Sí, sí, vale. Pero el problema está en que, Santos, y tienes que hablar tú con él, está obsesionado con él, con él, con Sevilla, con el puente. Pero obsesión, es algo, por demás. Según me da a entender, yo entiendo que él se está jugando la vida, digo porque eh. Allí, él, o sea, todo lo que está, toda la presión que está ejerciendo, me parece a mí que se juega, o el puesto, o se juega la luna".

La UCO explica que, "en estos extractos, también se observa cómo Koldo informó de que era Pedro Saura quien estaba bloqueando la publicación de la obra del Puente del Centenario, y cómo le pidió a Ábalos que hablara con el Subsecretario para desbloquear la situación". Pero Saura tenía un escalafón. Por encima estaba José Luis Ábalos, quien estaba al corriente de todo.

Y un Consejo de Ministros comandado por Sánchez: "Continuando con el proceso de publicación del expediente para la ejecución de las obras en el Puente del Centenario, el 12 de abril de 2019, Javier Herrero [director general de Carreteras] le preguntó a Koldo por la disponibilidad de Ábalos, ya que éste había solicitado verle para tratar la posibilidad de licitar la obra de Sevilla por el procedimiento de emergencia. Javier Herrero instó a Koldo a que la reunión tuviera lugar lo antes posible, ya que necesitaba realizar ciertas gestiones antes de que el asunto fuese tratado en el Consejo de Ministros del 26 de abril de 2019". Y de los Consejo de Ministros, como se puede escuchar en el audio que hoy publica Libertad Digital se "encarga" Koldo.

"Cuatro días antes del mencionado Consejo de Ministros, Koldo mantuvo una conversación con Santos en la que volvía a reflejar el bloqueo que estaba ejerciendo Pedro Saura sobre la licitación de Sevilla y las complicaciones que estaba teniendo Javier Herrero para conseguir el visto bueno", añade la UCO.

Pero Koldo alardeaba habitualmente de su acceso directo al Consejo de Ministros. La UCO extracta otra conversación en la que interviene José Ruz, el responsable de Levantina agraciado con un largo listado de obras: "Se escucha entrecortada la conversación entre Koldo y Ruz:

K: (Ininteligible) ¿... que apruebe o firme el...? (Ininteligible).

R: . . . (Ininteligible) para que lo lleve al Consejo de Ministros.

K: Vale, pues de eso me encargo yo.

R: ... (Ininteligible) organizar la comida con la de ADIF...

K: Con Isabel.

R: Para llevarle, para poder llevarle, para poder llevarle la hojita, la hojita. La semana que viene te traigo la hojita con la reclamación, esa que me dijiste

que no se había tratado.

K: Sí, es verdad.

R: Si es normal tío".