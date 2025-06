Otegi exige ética al PSOE y presume de "ser el único partido sin corrupción", pero omite los mil asesinatos de ETA

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dado lecciones sobre corrupción y ha exigido al PSOE "un cambio sustancial y un debate sobre regeneración democrática" porque "ya no vale eso que dijo Pedro Sánchez de que el PP es peor para sostener la legislatura". Además, asegura que hay que replantear el régimen del 78 debido a la corrupción sistémica que sufre España.

"Nos reiteramos, tenemos autoridad política para hablar de casos de corrupción, porque somos un movimiento político con cero casos de corrupción", ha dicho en una entrevista en Radio Euskadi. Además, Otegi ha señalado que "hay que replantear el régimen del 78. La corrupción es consustancial a este régimen". Ahora, "nos despertamos con estos casos de corrupción del PSOE, pero es que si repasamos los últimos 40 o 50 años, esto es permanente tanto en el PSOE como en el PP". Es más, "hasta el rey está exiliado por un caso de corrupción". Por ello, el líder proetarra denuncia que la corrupción en España ha sido una constante en el régimen del 78.

Reconocimiento del País Vasco como nación

"Tenemos que ser muy exigentes en depurar todas las responsabilidades y no vamos a ayudar a que estos casos se repitan, se mantengan o tengan protección política", ha asegurado. Ante la afirmación de Sanchez sobre que el PP es peor, ha dicho que "hasta ahora había un interés común en el bloque de investidura de pensar que la alternativa es peor, pero eso ya no vale, eso no sostiene ya la opción de gobierno".

Según Otegi, "el debate no está en cuánto va a durar Sánchez o la legislatura, el debate es que hace falta un bloque con un programa y un propósito y eso no ha existido" y por ello, "si no hay una depuración hasta el extremo con medidas concretas que permitan acabar con casos de corrupción, pero si no viene acompañado de un programa político plurinacional que acepte un modelo de estado diferente y que haga lo que no se hizo en la transición no servirá de nada". Dicho de otro modo: exige exige acelerar el reconocimiento del País Vasco como nación.

"Haríamos mal el debate si es Sánchez o no Sánchez, se trata de que es lo que quiere hacer el PSOE en los próximos 10 años, donde quiere situarse". Para ese debate, ha apelado a figuras socialistas como Felipe González o Emiliano García Page. Por ello, para Otegi el debate recae sobre la pregunta de "¿Qué se quiere hacer con el Estado español?".

"Sin corrupción" pero con 1000 asesinatos

Con todo esto, ha querido insistir en que la corrupción ha afectado a todas las formaciones menos a la suya, la proetarra. Y también en la necesidad perentoria de la plurinacionalidad y el derecho a decidir. Sin embargo, a pesar de todas estas quejas, los proetarras no van a dejar de sostener al Gobierno de Pedro Sánchez, porque les interesa que continúe en La Moncloa para seguir sacando rédito político. Los proetarras de Bildu no tendrán ningún caso de corrupción pero sí cerca de 1000 asesinatos a sus espaldas, algo que obvia Otegi a la hora de dar lecciones sobre el buen hacer de los partidos políticos.

Por último, "no tenemos ningún interés en abrir una puerta a la extrema derecha, pero no hay más solución" que esa reforma democrática, ha insistido. También ha dicho que "habrá que ver" si la trama del 'caso Koldo' pudiera haber tenido relación con obra pública en Navarra. "Seremos tajantes", ha concluido.