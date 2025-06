La UCO certifica que las órdenes de amaño venían de un cargo superior a Ábalos: detectan obras corruptas tras su salida

Pedro Sánchez asegura que en cuanto descubrió lo que pasaba con la trama corrupta cortó de raíz. Y, una vez más, es mentira. La UCO ha detectado obras presuntamente amañadas posteriores a la salida de José Luis Ábalos del Ministerio. Y el Ministerio es Gobierno, no partido, por lo que, si la orden venía de Santos Cerdán, tuvo que ir acompañada de la confirmación -expresa o tácita- de Sánchez de que tenía que obedecerse porque Cerdán mandaba sobre los ministerios.

La UCO certifica este aspecto en su investigación. "Tras dicha conversación, en enero de 2021, Koldo le recordó a Isabel Pardo de Vera que LIC (Levantina) tenía pendiente una reclamación sobre Elche, pidiendo que se les informase cuanto antes del resultado. Pasado un mes, José Ruz le preguntó a Koldo si había podido hablar con "la jefa" sobre la obra de Elche, respondiendo Koldo afirmativamente y que ésta le había prometido que saldría adelante". Eso ocurría durante el periodo de estancia en el Ministerio de Ábalos. Pero es que las cosas no cambiaron con su salida.

"Llegado este punto, cabe recordar que el 12 de julio de 2021 fue cesado en su cargo Ábalos, abandonando Koldo también su puesto de asesor. No obstante, como se podrá observar a continuación, y como se ha venido plasmando a lo largo de la investigación, la relación de Koldo con miembros del MITMA no se vio interrumpida, haciendo uso de ésta para seguir velando por los intereses de LIC, entre otros", señala la UCO. Y así es: "A este respecto, la investigación ha puesto de manifiesto que Koldo habría intercedido ante algunas de las personas encargadas de la toma de decisiones de diversos estamentos dependientes del Ministerio de Transportes para presuntamente lograr favorecer a determinadas empresas.

Permiso superior

De hecho, en su teléfono móvil se han localizado anotaciones en las que se apuntan indicaciones para la adjudicación de obras públicas. Como ejemplo de lo anterior, la nota creada el 25 de mayo de 2022 aparenta ser una suerte de diálogo entre Koldo y Javier Herrero, en la cual nombraron tanto a LIC, como a diversas empresas dedicadas a la construcción (MAB, MAYGAR, ALDESA, AZVI, COPASA), asociándolas a posibles obras dependientes de la Dirección General de Carreteras". Y todas esas corresponden a un periodo posterior a la salida de Ábalos.

La UCO no oculta la evidencia: Koldo debía operar por un permiso superior. Y no podía ser exclusivamente del PSOE porque el partido no concede obras: eso lo hace el Gobierno. Y sólo una persona podía dar órdenes por encima de Ábalos u otros ministros de su época o posteriores.

Otra documentación captada por la UCO apuntala aún más esta tesis: "Asimismo, también puede observarse otra nota fechada el 17 de noviembre de 2022, la cual indicaba "Obra puerto de valencia placas solares va lic y fcc es de 20 millones se resuelve el día 23 se puede empujar por ellos".

