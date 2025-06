Las empresas de Cerdán exigían obras y hasta sustituir a los cargos que preguntaban: "Ésa no gestiona ni sus vacaciones"

La corrupción en la era de Pedro Sánchez ha alcanzado una nueva dimensión. Ya no se trata de que unas determinadas obras se adjudiquen bajo pago de una comisión por algunas empresas a las que se contacta para que financien al partido o sus cargos. Por lo visto, la corrupción clásica se ha quedado anticuada. Bajo la secretaría de organización de Santos Cerdán y la secretaría general del PSOE de Sánchez, la investigación de la UCO ha descubierto que ahora son las propias empresas las que exigen las obras que quieren, incluso las que "no se van a hacer".

Es más, si algún cargo en los ministerios adjudicatarios se opone o, simplemente, pregunta ante la evidencia del olor a presunta corrupción, son algunas de las empresas las que arremeten contra ellos y exigen el cambio de esa persona con argumentos como que "ésa no gestiona ni sus vacaciones". Con Sánchez ha llegado la "presunta" corrupción bajo demanda.

La UCO describe la órbita presuntamente corrupta a la perfección: "En otro orden de cosas, como ya se ha apuntado anteriormente, José Ruz no sólo habría mantenido un estrecho vínculo con Koldo, sino que también habría tenido un contacto personal con Ábalos. En este contexto se han observado reuniones presenciales tanto en el Ministerio como fuera de éste, e incluso en diversas ocasiones en su propio domicilio (tanto en la residencia oficial de Ábalos cuando éste ocupaba el cargo de Ministro, como en sus residencias particulares de Madrid y de Valencia en la etapa posterior)" José Ruz es el responsable de Levantina, una de las beneficiarias de adjudicaciones de obra pública más llamativas de la era Sánchez. "De hecho, tras la salida del MITMA, Koldo y José Ruz seguían refiriéndose a Ábalos como "jefe", añade la UCO.

Koldo como canal entre empresarios y cargos

Pero la penetración de las empresas patrocinada por quienes hablaron del "capitalismo de amiguetes" no acaba ahí: "En primer lugar, el 14 de octubre de 2020 José RUZ contactó con Koldo, esta vez para solicitarle que le preguntase al Director General de Carreteras, Javier Herrero –con quien también se han observado reuniones y contactos por parte del constructor–, por la aprobación económica del modificado de una obra previamente adjudicada a LIC, ya que éstos necesitaban cobrar con urgencia. Ese mismo día, Koldo reenvió el mensaje de José Ruz a Javier Herrero. Y aludía a una obra que "no la hacéis ni pa Dios". Porque, por lo visto, se reclamaba la obra que querían porque "nos hace falta cobrar", como asegura otro mensaje.

Y la cosa alcanza la cima cuando esas mismas empresas se permitían pedir la salida de cargos que les estorbaban por comprobar algo o preguntar. "No obstante, el 23 de diciembre de 2020, José Ruz le envió un mensaje a Koldo quejándose de la Subdirectora de Coordinación Administrativa de la Dirección General de Carreteras, ya que LIC [Lenvantina, la empresa] no había podido cobrar el modificado debido a la ineficacia de los funcionarios de ese departamento.

Este extremo fue puesto en conocimiento de Koldo lamentando tener que trasladarle dicha información y afirmando "sé de tu apoyo tanto personal como a mi empresa", señala la UCO. El mensaje es el siguiente y no tiene desperdicio a efectos de describir la órbita de la trama: "Vuestra Subdirectora de coordinación administrativa de la dirección general de carreteras es alguien que al final os dará problemas porque la gente que es ineficaz o poco efectiva no solo jode a las empresas, eso termina contaminando hasta otros puestos. Esta señora ni ha resuelto Dos Hermanas ni ha resuelto las emergencias. Espero que sea capaz de resolver sus propias vacaciones a ver si no es ni capaz de salir de ministerio y tenéis que llamar a los bomberos para que la rescaten y nos tenemos que gastar, ademas, dinero público. Vaya tela con la señora Consuelo. Javier no necesita esa gente a su alrededor".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.