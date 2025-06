Miss Asturias admite que echaron a personal de Logirail tras quejarse a Ábalos por poner trabas a su enchufe

Miss Asturias +30 años es el enésimo caso de enchufe de José Luis Ábalos. Su nombre es Claudia Montes y pasó de recibir dinero prestado por la trama a ser llamada "Loca Asturias" en los chats entre Koldo García Izaguirre y Ábalos. La UCO ya había certificado chats en los que ella había montado en cólera contra el cargo que se opuso a su enchufe y hasta exigió su destitución: "Es el que está detrás de todo esto y sigue de director de producción en la empresa". Ahora y en declaración ante el Tribunal Supremo, Montes ha confirmado que, efectivamente trasladó su queja y dos cargos de la empresa que la enchufó -Logirail- fueron despedidos.

El juez quiso saber en este interrogatorio si Koldo le había prestado dinero alguna vez. Y Miss Asturias lo admitió: "Si. Me ha ayudado y luego con una paga extra se lo he devuelto". La cantidad fue de "unos 1300 euros" y "realmente a quien le conté mi problema [de dinero] fue a José [Ábalos].

Las quejas de Montes con Koldo como intermediario

El juez quiso saber igualmente qué pasó con sus quejas. Y es que hubo un momento en el curso de su relación laboral en el que tuvo problemas con sus jefes directos. En ese momento, Montes no dudo en enviar a Koldo el teléfono de sus jefes en Logirail para que intermediara. Y, efectivamente, Miss Asturias lo confirmó: "Yo hablo con Koldo por teléfono. Koldo me los pide y yo se los doy para que hable con ellos".

Uno de esos jefes era Enrique Martínez Torres, el gerente de Asturias. Y todo porque solicitó por escrito el motivo por el que Montes no iba a la oficina. Ella mencionó a otra persona: José Ángel Méndez, el director de Logirail en ese momento. Sea como sea, Montes confirmó las gestiones porque había sido Koldo quien le había ordenado "que hasta que no se arreglara la situación, no fuera. Porque me pusieron en una oficina vacía" y Koldo le ordeno que no fuese a la oficina "hasta que no hubiera ordenador". Y ella le hizo caso porque "Koldo me decía que era mi jefe".

En febrero de 2020, Montes fue a más en sus quejas. Informó a Koldo de que le habían abierto "un expediente por su despido. Por no ir a la oficina". Y llegó la reacción instantánea: "Sí. Echaron a Enrique y el nuevo director…" No contenta con ello, Montes dijo "no recordar" si envió un mensaje a Koldo para "agradecerle esta gestión de clausura del expediente de despido". Y añadió: "No te voy a defraudar ni a José ni a ti en nada".

Los chats entre Montes, Ábalos y Koldo

Y no fue el único caso de este tipo de marcajes a sus jefes. Los chats capturados por la UCO son históricos y algunos de ellos, literalmente, señalan lo siguiente: "Me llaman Adif y me confirma que la solicitud de ponerme Internet que está más que firmada por mucha gente y que ya hacía tiempo que me podía tener Internet. Que el problema es mi empresa que nos facilita los datos que se le piden, que es el contacto de la persona para que me pueda poner la fibra óptica", dice Claudia Montes.

Miss Asturias añade: "Mi sorpresa es que llamo y lo traslado y me dicen que me van a quitar la oficina de Gijón y que seguramente me vaya para Oviedo volvemos para atrás. Hasta los mismos de Adif me comentan que nunca les ha pasado cosa igual es que algo personal tienen contra mí, Y que todo son trabas", señala la misma persona que fue enchufada por la exigencia de Ábalos: el exministro reclamó literalmente a Koldo: "A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas?". Koldo respondió obediente "Sí. Lo arreglo". Y se arregló. Es más, con la exigencia de que fuera en "Gijón". No se iba a desplazar, claro.

"Nada Koldo lo que estorbo Que no quieren que me enteré de más cosas y no pueda informaros sinceramente te lo digo aquí hay mucha mierda entre todos", añadió Claudia Montes dando por hecho que daba información al ministro de determinada gente de la empresa en la que fue enchufada -la sociedad pública Logirail SME S.A., una filial de Renfe-.

