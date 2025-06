De Cerdán a Nicoleta, tíos y hermanos: así mercadeaba la trama con listas electorales y empleo en constructoras

A pesar de que los investigadores sitúan a Santos Cerdán como líder de la trama de presuntos amaños de obras públicas, lo cierto es que, si algo queda claro tras analizar la vertiente navarra, es que es probable que los implicados sean muchos más de lo que cabría pensar inicialmente.

La dimisión del número 2 de Chivite, tras descubrirse que pidió trabajo para su mujer al fundador de Servinabar, Antxón Alonso, deja el descubierto toda una red de favores cruzados en la que unos y otros mercadeaban con puestos en listas electorales y empleos en constructoras a las que el Gobierno del PSN ha ido regando con contratos millonarios en los últimos años.

Al conveniente aterrizaje de Cerdán y Koldo en 2015 en el Parlamento de Navarra junto a Chivite y el mencionado capítulo protagonizado por Ramón Alzórriz, se suma que, tal y como ha trascendido este fin de semana, su ya sustituta, Ainhoa Unzu, incluyó en las listas electorales de su pueblo a Nicoleta, la rumana para la que Koldo pidió un trabajo a Santos Cerdán, bajo la premisa de que "no solo hay que valer para follar".

Por si fuera poco, el diario The Objective ha desvelado que el hermano de uno de los consejeros que ideó el proyecto del desdoblamiento del túnel de Belate es uno de los máximos responsables de Construcciones Osés, la empresa a la que el Gobierno de Chivite adjudicó la obra en UTE con Acciona y Servinabar. Además, como ya publicó Libertad Digital, la propia presidenta de Navarra también estaría en el punto de mira por colocar a su tío como consejero y presidente de una empresa pública clave para la financiación de la citada obra.

Chivite, con Cerdán y Koldo

Para entender la tela de araña navarra hay que remontarse más de una década atrás. María Chivite se hizo con la secretaría general del PSN en diciembre de 2014. Por aquel entonces, Santos Cerdán acababa de aterrizar en el Parlamento Foral en sustitución de Román Felones. Sin embargo, en mayo de 2015, Chivite ya se presentó a las elecciones con él de número 2 e incluiría a Koldo García como suplente.

Aquel sería un gran año para ambos: Koldo crearía junto a Antxón Alonso la cooperativa Noran; Antxón Alonso fundaría Servinabar, la empresa de la que Cerdán se acabaría haciendo dueño del 45%; y Servinabar lograría la millonaria adjudicación de Mina Muga —la primera de muchas— gracias a su conveniente UTE con Acciona.

La mujer de Alzórriz, a Servinabar

Con el paso de los años, las relaciones entre la constructora y el Gobierno de Navarra se fueron intensificando, hasta el punto de que la propia Chivite no ha tenido más remedio que reconocer que entre 2020 y 2021 recibió al menos cuatro veces a Antxón Alonso en privado para hablar precisamente de las distintas adjudicaciones a Servinabar, empresa que solo vive precisamente de los encargos del gobierno foral. A esas reuniones se sumarían seis más con otros consejeros.

Fruto de esa estrecha relación, en 2021, el recién dimitido número 2 y portavoz de Chivite, Ramon Alzórriz, pidió a la constructora que emplease a su mujer. Alzórriz circunscribe este favor a Antxón Alonso, quien terminó dándole trabajo a su esposa durante más de tres años. Sin embargo, cuesta pensar que todo el mundo desconociera que ya entonces su compañero de partido, Santos Cerdán, poseía prácticamente la mitad de la empresa. Sea como fuere, tal cruce de favores ha llevado a Alzórriz a presentar su dimisión.

Nicoleta: de candidata a Emfesa

Sin embargo, lejos de servir como cortafuegos, los cambios instaurados en el Gobierno foral solo han servido para seguir completando un puzle del que nadie parece salir indemne. Este mismo fin de semana ha trascendido que su sustituta, Ainhoa Unzu, incluyó en las listas electorales de Esteríbar de 2019 y 2023 a Nicoleta, la rumana para la que Koldo pidió un trabajo a Santos Cerdán y a la que conocía de un prostíbulo llamado Olimpo.

"No solo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro", dijo el asesor de Ábalos. Puesto que en ninguna de las dos convocatorias electorales Nicoleta consiguió un escaño, la trama decidió enchufarla en la empresa pública Enajenación de Materiales Ferroviarios (Emfesa), dependiente del Ministerio de Transportes.

Antes de aquella conversación, con Ábalos como ministro, había sido fichada como delegada territorial de Medio Ambiente en la zona Norte. A mediados de 2023, ya después de aquella petición, asumió el mismo cargo en la zona de Levante en sustitución de Joseba, el hermano de Koldo.

La ubicación del puesto coincidía, además, con las preferencias que este último le había manifestado a Cerdán: "Ella se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro, ¿vale? Se va a comprar una casa allí, además. ¿Hay alguna fórmula? No se lo he pedido a Jose eh, te lo pido a ti, de que le consigamos un trabajo a ella en Valencia, porque Jose… (Sic)". En aquel momento, Ábalos ya había abandonado el Gobierno y, aunque Sánchez le terminaría rescatando para las listas de las generales, su poder ya no era el mismo.

El tío de Chivite

Pero los movimientos interesados tampoco terminarían ahí. Aquel 2023, la presidenta de Navarra decidió colocar a su tío, Óscar Chivite, al frente de la Consejería de Cohesión Territorial, que alberga bajo su paraguas la dirección de Obras Públicas e Infraestructuras y, por tanto, muchas de las adjudicaciones que ahora están en el punto de mira. Además, impulsó la creación de la empresa pública Nafarbide, de la que su tío se terminaría convirtiendo en presidente, y que, al igual que la adjudicación del desdoblamiento del túnel de Belate, también ha sido objeto de denuncia por parte del tribunal de cuentas autonómico.

El Gobierno de Navarra justificó la "urgencia e interés foral de la creación de Nafarbide, argumentando que la financiación de los túneles de Belate y Almándoz no está garantizada sin el respaldo de la citada sociedad"; algo que el tribunal de cuentas de la comunidad foral considera cuanto menos sospechoso. "Llama la atención esta cuestión, dado que tal y como desarrollamos en el Apéndice 6, respecto al contrato "Duplicación del túnel de Belate", el Gobierno de Navarra ya había aprobado el gasto plurianual, asegurando por lo tanto la financiación", reza el Informe de fiscalización de las cuentas generales de Navarra del ejercicio 2023.

El hermano del consejero

Igualmente significativo resulta que el hermano de uno de los consejeros que ideó esta gran obra a finales de 2019, el entonces responsable de Desarrollo Económico y Empresarial Manuel Ayerdi, trabaje en Construcciones Osés, una de las empresas que, junto a Acciona y Servinabar, terminó haciéndose con la adjudicación por 62,8 millones de euros.

Tal y como se puede comprobar en su perfil de Linkedin, en aquellos momentos, Alex Ayerdi era el responsable de Sistema de Gestión Integrado, encargándose, entre otras cosas, del proyecto de mejora de la gestión de procesos, los planes de formación y la prevención de riesgos laborales. En 2022, justo antes de la adjudicación del desdoblamiento del túnel de Belate —que se vio retrasada por el COVID— le ascendieron a responsable de Diversidad y Sostenibilidad.

Por aquel entonces, Manuel Ayerdi ya no era consejero, puesto que se había visto obligado a dimitir tras ser imputado por malversación en el caso Davalor por la presunta concesión irregular de ayudas millonarias a dicha empresa. Finalmente, el caso fue archivado, pero ahora su nombre vuelve a estar relacionado con una nueva investigación por corrupción que salpica de lleno al corazón del PSN.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.