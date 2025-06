Feijóo advierte: "El sistema electoral no está completamente blindado, hay que extremar las garantías"

El día que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, comparecen en calidad de investigados en el Tribunal Supremo por las presuntas comisiones recibidas en contratos públicos, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado en una entrevista en Es la Mañana de Federico de que "estamos en una situación crítica que afecta a nuestras instituciones, tenemos a un presidente amoral cuyos tres compañeros con los que hizo las primarias están en los tribunales".

Y ha hablado de la labor de la oposición en un momento en el que los escándalos se super ponen unos a otros. Feijóo ha dicho que esRadio que "la oposicion tiene dos vertienestas: la oposición ordinaria al Gobierno y mantener vivas las instituciones". Porque, ha añadido, que "está claro que el señor Sánchez está intentando acabar con la independencia judicial a través del señor Bolaños y también está intentando destruir la UCO y ahora sabemos por qué".

Pero ha asegurado que hay razones para el optimismo ya que "lo positivo es que la Justicia está resistiendo, la Guardia Civil está resistiendo y la oposición tiene muy claro que el objetivo número 1 es acabar con el sanchismo y abrir una etapa nueva en España".

"Fuimos los primeros en personarnos y coordinamos las acusaciones populares. Tenemos la información, sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos una estrategia de defensa". Ha añadido que hoy se sientan ante los tribunales dos de los colaboradores de Sánchez, que próximamente lo hará otro y que faltaría por ver al presidente del Gobierno sentado ante la justicia. "Este Gobierno que nació aparentemente luchando contra la corrupción y es el más corrupto de los últimos 20 años", ha sentenciado.

Las generales, en peligro

Sobre la alarma lanzada por el expresidente Aznar de que las elecciones generales podrían estar en peligro después de que Sánchez amañara sus primarias, Feijóo ha advertido de que "el sistema electoral no está completamente blindado, hay que extremar las garantías".

El presidente del PP ha argumentado que "Aznar hace una reflexión y un ejemplo francamente muy bueno" porque "está acreditado que el señor Sánchez, con sus compañeros hoy ya procesados e imputados por el Tribunal Supremo, amañaron, en parte al menos, las primarias que le hacen Secretario General". Feijóo ha añadido que "está acreditado que él detrás de un biombo intentó modificar también para que no le echasen de la secretaría general" y que "está acreditado que les gusta el fraude y que lo han cometido".

"Aznar hace un ejemplo bastante sensato: si uno ha robado una joyería ¿por qué no puede robar un banco? Es evidente que esa cuestión existe", ha dicho Feijóo. En este sentido, ha recordado que él fue presidente de Correos y que no tiene "duda" sobre "los funcionarios de Correos, pero que el sistema puede tener algunas lagunas y utilizado de forma torticera ese sistema no está completamente blindado la respuesta es que sí".

El presidente del PP ha indicado que su partido ha "propuesto a la Junta Electoral Central constituir un grupo de trabajo para ver todo el íter procedimental desde que una persona lleva el sobre a la oficina y se mantiene en la oficina varios días hasta que finaliza el periodo del voto por correo y se lleva a los centros de tratamiento postal donde se mantienen durante los tiempos necesarios hasta llevarlo a las urnas". "Tiene que haber un íter procedimental con unas garantías que en estos momentos hemos de extremar al máximo. Sobre todo, la custodia de esas bandejas donde aparecen las papeletas y también la de las sacas donde se mantienen las papeletas hasta el momento de la urna. Creo que esa custodia le compete a las FCSE. En todo caso, hemos planteado a la JEC ese estudio y esperamos que nos diga cuáles son los momentos más frágiles de la custodia hasta el momento culmen del escrutinio y el volcado de la urna", ha añadido.

"En las últimas elecciones el PSOE intentó, para que no se acreditase el PP había ganado y que se discutiese si todavía está resuelto o no el número de escaños, incluso llegó al Tribunal Constitucional cuestionando el último escaño por Madrid. Yo pregunté quién tenía esas papeletas mientras el TC y la JEC estaban planteando cómo se cerraba el escaño y se me dijeron que estaban en Correos. Lo lógico es que lo tenga la JEC porque está en cuestión el recuento de todos esos votos y dijeron que no había espacio en los juzgados para ello…", ha contado el presidente del PP.

Alberto Núñez Feijóo ha rematado esta cuestión que cree "en este momento, conociendo al personaje que tenemos en el Palacio de la Moncloa, conociendo que la señora Leire Díez presumía de organizar el voto por correo, una persona presuntamente delincuente, comprenderá que del Correos que yo conocí al del exjefe de gabinete de Sánchez y de Leire Díez hay una gran diferencia". "Sin entrar en discutir la honorabilidad de los funcionarios de Correos sí conviene que la JEC supervise todo el procedimiento desde que un ciudadano deposita el voto en la oficina hasta que el voto llega a la urna y lo recuenta el presidente y los vocales de la mesa electoral", ha dicho.

