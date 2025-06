Feijóo se compromete a que en España se estudie "en español" y no sólo "el español"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aclarado este lunes en esRadio que la ponencia del PP en su Congreso nacional defenderá que se estudie "en español y no el español" en todo el territorio nacional, es decir, que los alumnos de educación obligatoria atiendan, al menos, en un 50% de las clases en español y no sólo en las clases de Lengua castellana.

De esta forma ha aclarado el líder de los populares que su formación defenderá que el español esté, al menos, en igualdad de condiciones que las lenguas cooficiales y no que sólo se estudie "el español", como aseguraba el texto de la ponencia que se defenderá en el Congreso del PP, que tendrá lugar entre el 4 y el 6 de julio. "Esa enmienda la llevo yo", ha aseverado Feijóo deslizando que la polémica venía a partir de una errata más que de la intención de que sólo se exigiera estudiar "el español" y no que la mitad de las clases fueran en castellano.

"En Galicia se estudia en español no el español, sino en español. El 50% de las clases se tienen que dar en español y se tiene que examinar uno en español; y ese es un antecedente que no funciona mal", ha subrayado el líder del PP en una entrevista ofrecida a Es La Mañana de Federico en la que ha destacado que "el único idioma oficial en el conjunto de la nación es el castellano". "Este es el planteamiento de mi partido", ha apostillado.

Asimismo, Feijóo ha criticado que "en Cataluña no se estudia en español" sino que sólo se estudia el castellano en clase de Lengua castellana y que esta práctica supone un incumplimiento reiterado de las sentencias judiciales, que avalan que se debe estudiar en español, como mínimo, en el 25% de las asignaturas. Por ello, ha instado a las autoridades catalanas a cumplir con esta instancia y a implementar un sistema en el que se igualen el castellano y el catalán.

"En Galicia se me llamó lingüicida"

En este sentido, ha recordado que, cuando llegó a la Junta de Galicia, los nacionalistas lo llamaron "lingúicida" y organizaron una manifestación contra su toma de posesión porque, a su juicio, iba a matar el gallego. "Soy uno de los responsables de que, en Galicia se estudie en español", ha reiterado antes de recalcar que lo positivo de su liderazgo es que tiene "una trazabilidad" y se puede comprobar que no miente al defender valores como el habla del castellano. "No he llegado a la política ayer", ha zanjado.

En este marco, ha recordado que ganó a los partidos nacionalistas en Galicia en cuatro ocasiones consiguiendo cuatro mayorías absolutas; razón por la que, cree, sus compañeros le han elegido para liderar el PP a nivel nacional: "Me habrán elegido por eso y no por el dedo infalible –de alguien que lo designara como sucesor—, o porque tenía tres compañeros en el coche haciendo trampas por ahí".