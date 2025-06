Sánchez desafía a los que piden su salida "dentro y fuera": "Que lo escuchen bien: aquí no se va a retroceder" Zapatero elogia a la "valentía y determinación" de Sánchez y éste afirma que "no se va a retroceder" porque "España no es Hungría".

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar