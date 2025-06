Air Europa: Ábalos mancha a un cargo más y se sacude responsabilidad en su exsecretario de estado y líder de Correos

José Luis Ábalos no ha querido empezar a dar información a la Fiscalía Anticorrupción sobre todas las operaciones sospechosas en las que participó. Pero, igual que deslizó una acusación velada hacia Fernando Grande Marlaska en unas de sus declaraciones públicas, igual que lo hizo con Begoña Gómez y una vez más con Pepe Blanco, acaba de deslizar responsabilidad hacia uno más: Pedro Saura, el que fuera su secretario de Estado de Transportes en época del rescate de Air Europa y ahora presidente de Correos.

Ábalos no fue a cantar al Tribunal Supremo. Pero sí a defenderse. Y en ese camino ha manchado a un cargo más: Pedro Saura. Se trata del que fuera secretario de estado de Transportes con Ábalos y, después, presidente de Paradores y ahora de Correos. Toda una lista de premios que le han acercado de forma considerable al propio Pedro Sánchez.

Rescate de Air Europa

Air Europa tuvo conocimiento de determinados actos de forma anticipada y sospechosa, según la investigación de la UCO. Actos que mostraban la relación privilegiada que mantuvo con la negociación de un rescate que, inicialmente no había sido solicitado y, más tarde, aún no había pasado por el Consejo de Ministros de Sánchez.

El juez Leopoldo Puente ha tomado nota de todo ello. Y ha preguntado a Ábalos por una nota de prensa del Ministerio remitida por anticipado a la aerolínea, según la información de la UCO, y que anticipaba ya un rescate que no había sido aprobado. Ábalos reconoció saber de "la existencia de la nota", pero aseguró no haberla redactado: "No intervine en eso. Esa gestión la tenía encargada al secretario de estado", afirmó. El secretario de estado era Saura.

El juez preguntó si le encargó la nota al secretario de estado: "No, le encomendé la interlocución con el Consejo Gestor", algo que sólo ocurrió con Air Europa, "que invitaron al secretario de estado y se convirtió en la persona que tenía la representación del MITMA ante el Fondo Gestor y ante la propia compañía", aseguró Ábalos.

"La decisión de redactar la nota fue del secretario de estado y la pidió él", confirmó Ábalos. El juez subrayó que el día anterior Aldama escribió a Javier Hidalgo mostrándole el contenido del texto de la nota de prensa", una irregularidad que probaría la vía privilegiada de Air Europa. Y, tras sacudirse la responsabilidad en Saura, Ábalos aseguró que no sabía como era posible que "lo tuviesen antes de la fecha de emisión". "Que no debería haberle llegado".

Informes de la UCO

Hay que recordar que uno de los últimos informes de la UCO ha dedicado una llamativa atención a un alto cargo que, hasta el momento, había pasado más o menos desapercibido en las maniobras del rescate de Air Europa: Pedro Saura, el que fuera en el momento del rescate secretario de Estado de Transportes, es decir, del ministro José Luis Ábalos. Además de ello, él es un clásico del área económica del PSOE y tiene conocimientos técnicos claramente superiores al resto de implicados en la decisión de rescatar a Air Europa. Y, sobre todo, fue el encargado por la trama de tratar directamente con Javier Hidalgo antes incluso de que el rescate fuera solicitado, tal y como prueba el informe de la UCO. Pues bien, Saura fue ascendido posteriormente por Pedro Sánchez a dos presidencias de empresas públicas con sueldos superiores a los 150.000 euros.

El informe de la UCO relata el papel de Saura: "Sin novedades en este asunto, a las 16:27 horas, Aldama insistió a Koldo sobre la publicación de este comunicado [la nota de prensa sobre el rescate que se emitió antes incluso de que fuera solicitado], haciendo alusión al nerviosismo de Hidalgo provocado por este tema". La reseña hace alusión al día 6 de agosto y el rescate se solicitó cuatro días más tarde.

Previamente, de hecho, a las 13:22 del mismo día, "Aldama se dirigió a Koldo para preguntarle si sabía algo de las declaraciones, respondiendo Koldo que "No, se supone que la hace Saura", "Le llamo ahora", "Pido me manden nota", "Y te la mando". Prácticamente en paralelo, Hidalgo le preguntó por este mismo asunto a Aldama, quien respondió mediante un mensaje de audio" en el que afirmaba lo siguiente: "He hablado con él hace media hora más o menos y están preparándola, lo que... lo que a lo mejor la hace él, porque van a hacer una nota de prensa desde el Ministerio y luego la distribuyen a los medios, entonces me ha dicho que lo más seguro es que la haga él, pero la están preparando ahora, hace un... media hora te digo, que he estado hablando con él y la estaban preparando. Si, la sacan hoy, me han dicho que no me preocupe que la sacan hoy, venga un abrazo".Queda claro que Saura era una persona clave en el rescate. Es más, por si había alguna duda, la trama le encarga el trato directo con Hidalgo para calmar al responsable de Air Europa que quería tener todo cerrado antes incluso de solicitar el rescate.

"Jefe perdóname"

Así, Koldo le dijo a Ábalos: "Jefe, perdóname, pero sabes algo de la nota de prensa por favor lo digo por éste que le va dar algo". Y "tres minutos más tarde, Aldama le remitió a Koldo una captura de pantalla de su conversación vía WhatsApp con Saura, donde puede leerse cómo Aldama se dirigió a éste por ese medio con el fin de mantener una conversación telefónica. Seguidamente, Koldo le indicó "te llama Pedro Saura en 30 m", y, en relación con ello, agregó "llama a José y cuenta lo que te dice Saura".

El mismo 6 de agosto, "se observa un mensaje de la conversación de WhatsApp entre Aldama y Saura donde el primero le indica al segundo "Hola Pedro buenas tardes soy Víctor de Aldama le llamé desde un 646 quería hablar con usted si tiene un momento saludos". Y la UCO destaca que "a este respecto, Aldama parecía negarse a hablar con Ábalos citando "Llama tú por favor a mí la verdad no me apetece si me va a mentir paso y si no lo va hacer que lo diga y ya está no pasa nada y dejamos esta angustia de una vez que el otro haga lo que quiera y listo". Cabe recordar que habrían pasado tres días desde la llamada de Aldama - Ábalos dónde éste último se habría comprometido con Aldama. Tras este mensaje, Koldo aceptó e instó a Aldama a soportar esa situación, citando "Son días", "Y todo va salir".

El día 7 de agosto de 2020, "cuando Aldama ya le había preguntado nuevamente a Koldo sobre este asunto, este último se refirió a Ábalos como la persona conocedora del estado de la nota del Ministerio. A las 11:36 horas, Koldo le remitió una captura de pantalla a Aldama donde puede leerse cómo Koldo le dio indicaciones a Saura de que ya podía llamar a Aldama. Este extremo anticipaba que la nota ya estaría confeccionada, pues él era la persona encargada de su redacción según esta cronología de mensajes". Pues bien, Saura formaba parte del núcleo encargado del rescate.

Y, tras ello, Pedro Saura ha ocupado dos presidencias de grandes empresas públicas: Paradores y Correos. La primera desde el 28 de julio de 2021, donde llegó a cobrar una retribución anual de 157.507 euros en el año 2022. La segunda desde el 28 de diciembre de 2023, donde ha cobrado en 2024 unos ingresos de 185.725 euros.

