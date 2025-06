La agenda de Koldo intervenida por la UCO revela otra red del PSOE para la concesión de licencias de gasolineras

Las actuaciones de la UCO no terminan. Y el material intervenido por la Guardia Civil en sus actuaciones empieza a mostrar un catálogo de delitos sólo equiparable al propio Código Penal. La agenda de Koldo García Izaguirre desvelada en el último informe de la UCO aporta pruebas de trámites realizados con evidente olor a corrupción que superan los contratos de mascarillas o las obras públicas. El último rastro: concesiones presuntamente amañadas en las licencias de gasolineras o incluso gestiones fiscales en materia de declaraciones de renta.

La pista ha surgido en Navarra, que tiene Hacienda propia y, por cierto, en estos momentos bajo control pleno del PSOE o compartido con los separatistas desde hace tiempo.

La UCO ha detectado una serie de comunicaciones entre una de las personas de la órbita plena de confianza de Santos Cerdán, el cocinero y empresario Antxón Alonso, y Koldo: "En este sentido, el 4 de enero de 2016, Antxón envió un correo a Koldo con el asunto "Re: Gastos mes de Diciembre", en el que el primero le indicaba al segundo que acababa de emitir una transferencia a su favor de 778,00 euros que correspondía a los siguientes cargos: "Viajes 180,00 .- Comidas 178,00 .- Alquiler Diciembre 420,00 .- Total : 778,00". Es decir, queda probado que eran socios en negocios.

"Queda patente del análisis de las evidencias, que la relación entre Antxón y Koldo no cesó, continuando las anotaciones de reuniones entre ambos e incluso habiendo recibido pagos en sus cuentas particulares procedentes de SERVINABAR". Hay que recordar que Servinabar es una de las grandes sospechosas de las obras presuntamente amañadas.

Pero hay más. Y grave: "Relacionado con otro de los proyectos expuestos, denominado "Panadero" y en el que habría participado SERVINABAR, el 28 de mayo de 2017 Koldo creó una nota en su teléfono desarrollando varios asuntos en forma de guión para mantener una conversación con otra persona". Y allí aparecen más focos de negocio público. Negocio con intermediación de la estructura de Koldo y Santos Cerdán: "Entre los temas recogidos en dicha nota destaca la observación "Tema panadero que me dice guipu [era el mote de Antxón Alonso] que lo cobra él y ya hablamos y luego me dice que él no sabe nada y que el cordobés no le dice nada del tema". Al día siguiente, "Koldo tenía marcada en su calendario una cita a las "6 y 30" con "guipu". Dicho recordatorio iba acompañado en el apartado de Detalles de los asuntos a tratar durante la reunión bajo el título de "Temas con Antxón", destacando entre estos los siguientes: (1) "Tema panadero quien me paga lo mío", (2) "Tema nomina de este mes como se me paga" y (3) "Si consigo obras cuanto se me paga por conseguir y como se me paga", según muestra la anotación en el calendario hecha por Koldo para el 29/05/2017. Y no era lo único anotado. Dos epígrafes más hablan de lo siguiente: "Tema gasolineras vas a quedar cuál es mi porcentaje si sale".

Otro: "Tema de la fábrica de caza lo mismo cómo va". Uno más: "Tema declaración de la renta como lo vamos a solucionar". Y una anotación final para él mismo: "Antxon quiero hechos y respuestas no palabras vanas". Porque hablaban de negocios. Entre ellos, hay que subrayarlo, las obras, estaciones de servicio y cuestiones fiscales.

