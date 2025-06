La Princesa Leonor llegó este fin de semana a Ceuta en la fragata Blas de Lezo como parte de su formación militar. Sin embargo, a pesar de tener todos sus movimientos medidos y calculados para no levantar polémica alguna con Marruecos, la simple presencia hizo que la prensa del régimen de Mohamed VI atacara a España.

El editorial del medio Kawalisrif, según la recopilación de artículos elaborada por ABC, hace hincapié en que la llegada de la Princesa no ha sido ni en coche oficial ni en un avión, sino en una fragata. Por ello, consideran que "Madrid escribe sus memorias a Rabat con tinta militar, ¡aunque estén adornadas con una sonrisa principesca!" Además, el medio recuerda que "el trono no olvida sus colonias".

Pero no termina ahí. Este medio critica también que Leonor haya estado "en una tierra que Madrid nunca ha reconocido como disputada y que considera parte integrante del territorio nacional, ignorando los clamores de la historia, la geografía y la vecindad". Por lo que para este diario, "Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas por España". En este sentido, el artículo apunta a que "inevitablemente se leerá en los anales de la política y la diplomacia como un nuevo capítulo en la afirmación simbólica de una ocupación que Madrid intenta ocultar con sonrisas".

Tensión Madrid-Rabat

También se ha hecho eco de la presencia de Leonor en Ceuta el digital Bladna24 que tampoco le tiembla el pulso para mostrar su gran descontento: "Se trata de una visita no oficial, pero cargada de significados políticos e históricos profundos, especialmente para los marroquíes que siguen el expediente de Ceuta y Melilla, ciudades ocupadas", señala el periódico. Y es que, según este medio, "los marroquíes de las dos ciudades son testigos de la tensión silenciosa entre Madrid y Rabat". Y no dudan en subrayar que la visita de la Princesa "es un asunto sensible que no va a pasar desapercibido en los círculos políticos marroquíes".

A pesar de la total discreción de la Casa Real, Ceuta ha mostrado su ilusión y alegría por recibir a un miembro de la Casa Real. Y para más inri de los marroquíes, la ciudad costera ha mostrado un fuerte sentimiento de identidad española.

Marruecos demuestra una vez más ser una gran amenaza para la soberanía territorial de España. Y, los medios marroquíes parece que olvidan - o obvian- que Ceuta es una ciudad española por decisión propia (eligió entre ser portuguesa o española) y que fue fundada antes de la creación del propio Reino de Marruecos.