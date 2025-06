Ni la evidencia resiste a Pedro Sánchez y su afición por crear realidades alternativas. El presidente del Gobierno ha firmado de manera disciplinada el compromiso de los socios para gastar en 2029 el 5% del PIB en seguridad y defensa, aunque sólo un 3,5% será militar y el 1,5% corresponderá a otras partidas. Pese a tener su firma impresa en el acuerdo de la OTAN, Sánchez ha optado por mentir y asegurar que "hemos ido por la vía de las capacidades" con "un camino soberano". "Otro presidente habría firmado el 5%", ha aseverado pese a que ha firmado el 5%.

Sánchez ha optado por automarginarse durante la cumbre. Durante la fotografía de familia, se ha alejado de la marca en el suelo en el puesto que le correspondía a España. También ha optado por centrarse en estudiar unos papeles mientras el resto charlaban y conversaban. El objetivo, aunque no lo ha reconocido, era evitar una fotografía con el presidente de los EEUU, Donald Trump. Pese a otras evidencias, estas en forma de imágenes, Sánchez ha asegurado que "ha sido una casualidad que no haya podido saludarle". Ante la insistencia por parte de los medios, ante los que ha comparecido tras la cumbre, el jefe del Ejecutivo ha pedido "no estirar mucho las cosas", lamentando que se analice "cualquier cosa que haga".

Con su -falsa- oposición al acuerdo y con la automarginación que se ha impuesto en las instantáneas, Sánchez buscaba lanzar un mensaje a sus socios: tratar de evidenciar que "no se pliega ante los EEUU", como le pedían en partidos de extrema izquierda como Podemos. Su visión electoral la confirmaba cuando le han preguntado que si, a pesar de los escándalos políticos, piensa presentarse en las elecciones generales de 2027. "Sí, estoy decidido", ha respondido de forma lacónica.

Sánchez ha ido respondiendo a los diferentes frentes abiertos. Ante la exposición razonada del juez Peinado, que busca que el Supremo impute a Bolaños por falso testimonio y malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Sánchez ha vuelto a augurar que "el tiempo pondrá las cosas en sus sitio". Un respuesta recurrente cuando le piden que opine sobre el caso que afecta a su mujer. Más serio se ponía cuando le preguntaban por la entrada de la UCO en Ferraz el pasado viernes para clonar el correo del exsecretario de organización, Santos Cerdán.

En esta ocasión, Sánchez evitaba crear una realidad alternativa y admitía que "efectivamente entraron" y "grabaron el dispositivo" pero, a continuación, se comparaba con el PP. "En otras entradas, en la calle Génova, se encontraron ordenadores destruidos a martillazos", pese a que esto nunca sucedió. Los autos judiciales sólo hablan de la destrucción de discos duros con un programa que realizó 35 sobresescrituras pero nadie los destrozó físicamente.

Sobre el inminente aval del Constitucional de Cándido Conde Pumpido a la ley de amnistía, Sánchez ha asegurado que "la política se reivindica con esta sentencia" aunque se ha desvinculado en parte. "La ley de amnistía partió del poder legislativo, no del ejecutivo", ha asegurado pese a que fue registrada por el PSOE y se cocinó en los despachos del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Sánchez ha lamentado "los ataques que estamos recibiendo el Gobierno" y los ha vinculado con la aprobación de esta norma hecha al dictado de Junts. "Aún siendo conscientes de todos los ataques que estamos recibiendo, hoy se ha demostrado que todos estos ataques y esfuerzos, merece la pena", ha sentenciado en otra realidad paralela.