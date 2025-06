Koldo mostró su convencimiento de que Cerdán mantenía la estructura presuntamente corrupta a través de Óscar Puente

La lista de manchados por el caso PSOE sigue en aumento. Koldo García Izaguirre no cesó en sus gestiones de obras presuntamente amañadas tras la teórica salida de José Luis Ábalos. De hecho, a finales de 2023 seguía pidiendo obras para amañar y cobrar comisiones. Pero es más, en noviembre de 2023 y con Óscar Puente ya en el Ministerio de Transportes, entró justo en ese mes, Koldo mantuvo conversaciones con Santos Cerdán en las que mostró su convencimiento de que la estructura presuntamente corrupta se mantenía con Puente por la gran cercanía de Cerdán a él.

La UCO lo relata con precisión: "Atendiendo a lo expuesto por Koldo, Santos habría intentado nombrar a dos personas de Acciona dentro de la nueva estructura del Mitma, una vez había tomado posesión el nuevo ministro Óscar Puente Santiago".

Es más, "Koldo alegó que necesitaba reunirse 5 minutos con Santos para pedirle que, en virtud de su relación con Óscar Puente, le consiguiese dos obras de las que poder sacar rédito económico personal. Este extremo fue reiterado por Koldo en numerosas ocasiones a lo largo de la conversación". Y no fue lo único que pidió Koldo, dando por hecho que Cerdán mantenía una relación de fuerte confianza con Puente y hasta de claro ascendente —por no decir de mando casi jerárquico— sobre el ministro.

Cercanía con gente imputada

"Por otro lado, Koldo se mostró inquieto con los nombramientos de Óscar Puente que conformarían la estructura del Ministerio", señala la UCO. De hecho, Koldo llegó a exigir determinados nombres en el Ministerio de Puente para garantizar el esquema de presuntas comisiones ilegales y supuesta financiación ilegal del PSOE, tal y como sospecha la UCO y describe en su informe.

Lo cierto es que no se trata del primer indicio de cercanía de Puente a gente más que cuestionada e imputada por su pertenencia a la trama. Hay que recordar que su supuesta auditoría del Ministerio tras el estallido del caso PSOE-Koldo-Ábalos, casualmente no detectó el enchufe de Jéssica ni la carta para Víctor de Aldama. De hecho, la empresa donde Ábalos enchufó a Jéssica, Ineco, no aparece mencionada ni una sola vez en las 89 páginas del informe final de la auditoría que presentó de forma orgullosa el ministro Óscar Puente, uno de los preferidos de Pedro Sánchez.

La auditoría fue realizada y entregada a toda velocidad por Transportes y ha acabado evidenciando que era más lo que se ocultaba que lo que se contaba. El informe se presentó seis meses después del inicio del caso y de las detenciones de Koldo García Izaguirre y de Víctor de Aldama.

El informe seleccionó una serie de contratos que apuntaban a su, hasta ese momento "amigo", José Luis Ábalos. Pero se olvidó de reflejar cosas como las irregularidades detectadas por la UCO sobre la contratación de Jéssica y Claudia Montes —en Ineco y LogiRail, respectivamente—. Y ahora surgen las conversaciones de Koldo que nunca fueron contradichas por Santos Cerdán.

