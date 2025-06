La UCO sospecha que el hijo de Ábalos formaba parte de la trama del PSOE en igualdad con el resto de miembros

La UCO ha seguido la pista desde hace tiempo, no sólo a José Luis Ábalos. También a su hijo, Víctor. Tras el último informe de este cuerpo de la Guardia Civil, la UCO tiene el convencimiento de que el hijo de Ábalos formaba parte de la trama del PSOE en igualdad con el resto de miembros.

Un párrafo de ese informe es delator de lo expuesto: "En primer lugar, Koldo le contó a Ábalos cómo había procedido con la compra de una vivienda, poniéndola a nombre de su hija para que no se le pudiera imputar la titularidad a él". Hablaban de la familia y como usar a un miembro de la familia para ocultar el patrimonio.

"Que la casa de mi madre, que hay que ir espabilando, hay que ser gilipollas, al pasar dos años la pasé de mi nombre y me la quité, y ya no es alzamiento de bienes", dijo Koldo. Ábalos preguntó: "¿Por qué?" Y Koldo se lo explicó: "Yo la casa de mi madre, sabes tú que le compré una a mi madre, te acuerdas en Benidorm, y la estoy pagando yo la hipoteca (carraspea). Entonces, que es lo que he hecho, quitarla de mi nombre, se la he puesto a mi hija ¿vale?, han pasado dos años y ya no es alzamiento de bienes. Entonces si hay cualquier problema o lo que sea a efecto judicial o cualquier cosa, ya no se le puede quitar la casa de mi hija. Si han pasado dos años y (ininteligible)".

Conexión de patrimonios

Las conversación avanzó. Y la UCO lo resume así: "Por su parte, en otro momento de la conversación, Ábalos refirió no tener una gran disposición de fondos en ese momento. A este respecto, Koldo le respondió que su hijo Víctor Ábalos aún debía tener parte de su dinero, contestando el ex ministro que sí, que le iba entregando pequeñas cantidades de vez en cuando".

Y la UCO cree que esa conexión de patrimonios y de pagos, así como el conocimiento de la operativa por parte de Koldo apunta a la conexión de la trama con Víctor Ábalos.

Hay que recordar que la Justicia ya ha reclamado un informe patrimonial de los Ábalos, incluyendo al hijo. Y que, según la acusación de Víctor de Aldama, el hijo del exnúmero dos para todo de Pedro Sánchez realizó labores de consultoría en las operaciones de presunto amaño de obras públicas. Esas operaciones, además, habrían sido la fuente de parte de las comisiones ilegales cobradas por los integrantes de la trama y, por otro lado, de parte de la supuesta financiación ilegal que habría acabado en manos del PSOE, según las mismas acusaciones.

Piso de 1,9 millones del Paseo de la Castellana

Pero, además, la declaración en sede judicial de Víctor Ábalos sirvió para certificar una aparición adicional en los actos de la trama. En concreto, en el piso de 1,9 millones del Paseo de la Castellana que Aldama asegura que era un pago de la trama a José Luis Ábalos por sus labores en las obras públicas bajo sospecha. El hijo del exministro no negó su conocimiento del piso e, incluso, admitió que "asesoró" a su padre sobre el inmueble.

El hijo de Ábalos es una de las mayores preocupaciones en estos momentos del exministro. Víctor Ábalos contestó al juez en esa cita asegurando que no tiene "vínculos, ni socios en común con Aldama. Ni indirecta ni directamente". Pero una de las preguntas insistió en lo siguiente: "Aldama dice que en su teléfono móvil tenia conversaciones con Ud. acerca de un piso que su padre le estaba intentando alquilar con opción de compra en la Castellana. ¿Esto es posible?".

Y la respuesta no negó el asunto: "A ver, mi padre es una persona que a la hora de gestionar un alquiler… yo soy la persona que le asesoro. Yo tengo experiencia en el sector inmobiliario". Es más, afirmó: "Sí me pude haber puesto en contacto con él como cualquier otro agente inmobiliario para preguntar por la operación en sí".

