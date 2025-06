Óscar Puente mantuvo en cargos oficiales a las dos personas que exigió Koldo para seguir amañando obras

Óscar Puente ya ha aparecido en la lista de manchados por el caso PSOE. Koldo García Izaguirre siguió con sus gestiones de obras presuntamente amañadas tras la teórica salida de José Luis Ábalos. Y sus conversaciones mantenidas con Santos Cerdán revelan, como ya ha publicado Libertad Digital, que Koldo daba por hecho que con Óscar Puente como nuevo ministro de Transportes la estructura presuntamente corrupta se mantenía debido a la gran cercanía de Cerdán a él.

Es más, las conversaciones interceptadas muestran que Koldo pidió que se mantuviera en sus cargos a dos personas. Lo hizo el 23 de noviembre de 2023, en pleno nombramiento de Puente como ministro. Pues bien: uno de los cargos exigidos por Koldo fue mantenido como presidente de Adif por Puente y el otro se encuentra con rango de director en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes.

La UCO ha detectado una conversación en la que Koldo reclama la permanencia en cargos públicos de dos personas: "Para la consecución de obras, Ángel Contreras y Camino Arce no podían ayudarle en tanto en cuanto no supieran si finalmente ocuparían algún cargo de responsabilidad", señala Koldo. La frase literal es la siguiente: "Yo quiero que Camino o Ángel Contreras me ayuden… y no me pueden ayudar. Porque ahora mismo hasta que no se decida quién se queda y quién no se va (tose)". El contexto de la conversación no es otro que el de la solicitud de dos obras más por parte de Koldo porque había confirmado que le seguía la Justicia y se había dado cuenta de que Cerdán y el propio Pedro Sánchez ya no querían saber nada de él.

Ángel Contreras, ni un año como presidente de Adif

Pues bien, el cinco de diciembre de ese 2023 -es decir, unos pocos días después- surgió la confirmación de que el Gobierno nombraba a Ángel Contreras como nuevo presidente de Adif y Adif Alta Velocidad. Hasta ese momento Contreras ocupaba el cargo de director general de Conservación y Mantenimiento de Adif. Y ahora pasaba a ser nada menos que el máximo responsable. Justo el hombre que Koldo reclamó a Cerdán para que se lo dijera a Óscar Puente. El nombramiento, de hecho, fue, obviamente "en Consejo de Ministros, en su reunión de hoy y a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente", como publicó la web de La Moncloa.

No duró demasiado en su cargo: en septiembre de 2024 fue cesado. Y es que unos meses después el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, sí, el mismo Óscar Puente, se veía obligado a destruir a Contreras, con el objetivo teórico de "impulsar la gestión de la empresa", según afirmaron fuentes gubernamentales. Lo cierto es que la sombra del caso Koldo avanzaba y Puente prefirió generar un cortafuegos. Pero fue él quien lo nombró en el cargo. Justo al solicitado por Koldo a Cerdán para poder seguir maniobrando. Y tampoco es que fuera un misterio el núcleo de amistades de Contreras: era uno de los que se reunía con Koldo y Ábalos en el restaurante La Chalana.

Camino Arce nombrada directora en SEITT

El segundo cargo exigido por Koldo fue Camino Arce. Pues bien, se trata de Camino Arce Blanco, que era subdirectora General de Construcción en las fechas del caso y ahora es directora técnica y de desarrollo en SEITT, una empresa pública del Ministerio de Óscar Puente. En resumen, que también la mantuvo con cargo oficial.

Como señala la Fundación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, "Camino Arce Blanco es, desde el pasado 27 de abril de 2023, la Directora Técnica y de Desarrollo de Negocio de la SEITT S.M.E., S.A. empresa pública estatal perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cuyo objeto es la explotación de nueve autopistas de titularidad estatal, que suponen una red total de más de 700 km de vía, siendo por tanto, el mayor "concesionario" de autopistas de España por km de gestión".

El mayor concesionario, un dato relevante para Koldo. "Desde el pasado 24 de julio de 2024, es vocal en la Junta de Gobierno del Colegio de Caminos, Canales y Puertos. Anteriormente ocupó, desde julio de 2018 y durante cuatro años y 10 meses, el puesto de subdirectora General de Construcción, de la Dirección General de Carreteras del ministerio antes citado". Traducido, que mantuvo, una vez más, el cargo tras ser reclamada por Koldo.

