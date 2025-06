La llamada Ley Bolaños para modificar el acceso a la carrera fiscal y que los procesos de instrucción recaigan sobre la Fiscalía liderada por el procesado Álvaro García Ortiz ha llevado a miles de jueces y fiscales —3.000 según Delegación del Gobierno—a protestar a las puertas del Tribunal Supremo por lo que consideran una injerencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el poder judicial. "No estamos aquí por gusto, estamos por necesidad; esta es una reforma muy peligrosa para el Estado de Derecho", ha advertido a Libertad Digital una de las magistradas que acudía este sábado a la madrileña Plaza de las Salesas a pesar de las altas temperaturas registradas en la capital.

Esta misma jueza ha explicado que la reforma judicial planteada por Gobierno tiene el objetivo de dar paso a "jueces y fiscales menos formados y más dóciles para el poder". Además, ha insistido en que la modificación del estatuto fiscal busca "reforzar el poder del Fiscal General del Estado (FGE)", que se encuentra procesado por un posible delito de revelación de secretos con un claro interés político.

En esta misma línea, uno de los fiscales presentes en la concentración ha aseverado que, aunque el hecho de que el proceso de instrucción ya recaiga en la Fiscalía en otros países de nuestro entorno, este proceso siempre se realiza "con ciertas garantías", que, se teme, puedan obviarse bajo el mando de García Ortiz. "Nosotros no nos oponemos a llevar la instrucción, nos oponemos a llevarla en estas condiciones", ha recalcado el fiscal, advirtiendo de la necesidad de que existan "contrapesos al FGE".

Al igual que otros compañeros, el representante del Ministerio Público ha mostrado su agradecimiento a los muchos ciudadanos que les han apoyado durante la mañana de este sábado, en la que se han escuchado cánticos de "no estáis solos", "la toga no se vende" o "independencia judicial". "El pueblo ha entendido que esto no va de jueces y fiscales, sino que esto va de todos", ha subrayado.

El dique de contención

Otro de los magistrados que ha ofrecido su visión a LD ha deslizado igualmente que "cualquier iniciativa legislativa que pueda suponer una intromisión del poder político en la independencia de los jueces repercute en las garantías y en los derechos de los ciudadanos", razón por lo que considera más que necesaria la concentración en contra de las medidas legislativas que quiere imponer el responsable de la cartera de Justicia, el socialista Félix Bolaños.

En este sentido, el juez ha subrayado que "el poder judicial es el dique de contención no sólo para la defensa de los derechos de los ciudadanos, sino también para la defensa ante los posibles abusos que pueda cometer el Ejecutivo" que, en este caso, se encuentra presidido por el secretario general del PSOE. Al ser preguntado por el aval presentado por parte del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido a la Ley de Amnistía realizada ad hoc para Carles Puigdemont, el magistrado ha expresado que, a su juicio, es una norma "contraria a la Constitución" y que supone "un quebrantamiento de las garantías de los ciudadanos".

Sánchez lo desafía todo

En otro orden de cosas, Carlos Cuesta, director adjunto de Libertad Digital —presente en la manifestación a título personal para apoyar la reivindicación de jueces y fiscales—, , ha aseverado a los micrófonos de esRadio que "el simple hecho de ver a jueces y fiscales manifestándose ya es suficientemente relevante como para ver la importancia de la situación", ha dicho recordando que el poder judicial no suele concentrarse para levantar la voz ante las diferentes propuestas del poder legislativo o ejecutivo.

"Es imposible una democracia sin Estado de Derecho, es imposible un Estado de Derecho sin independencia judicial y, en estos momentos, Pedro Sánchez lo está desafiando absolutamente todo", ha advertido Carlos Cuesta antes de recordar las intenciones del jefe del Ejecutivo: "No hay nada que quiera Sánchez que no sea para perpetuarse". Así, ha explicado que el líder de los socialistas no ha podido controlar mayoritariamente a los jueces por no tener estos una estructura jerárquica como sí lo hace la Fiscalía; por lo que le sería favorable que las investigaciones judiciales que acorralan a su Gobierno recayesen sobre el departamento de García Ortiz. "O nos movilizamos o esto puede no tener retorno", zanjaba.

García Ortiz podría parar las investigaciones

En este mismo marco, Pedro Vital, portavoz de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, también ha mostrado su rechazo a que la Fiscalía controle las investigaciones judiciales que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incidiendo en que, si fuese así, García Ortiz "tendría la potestad de para investigaciones judiciales". "Tenemos un problema que es que el Gobierno está rompiendo uno de los tres poderes del Estado", ha espetado Vital en declaraciones a Libertad Digital.

Así, ha advertido de que su asociación estará "muy pendiente" de las actuaciones que el Gobierno de Sánchez quiera realizar sobre la UCO para intentar intervenir en las investigaciones que esta unidad realiza sobre el entorno más íntimo del líder del PSOE. Todo ello, para evitar que el Ejecutivo descabece al organismo de la Guardia Civil y para preservar que las investigaciones judiciales sigan adelante e investiguen la supuesta corrupción de los socialistas.

Una sociedad adormecida

Además, los ciudadanos que han apoyado a jueces y fiscales este sábado también han querido mostrar su opinión acerca de las intenciones de Sánchez. "Somos una sociedad adormecida y pensamos que lo que ha pasado en otros países no va a pasar", ha dicho una mujer recordando las injerencias políticas que se han producido en otros países del mundo y, particularmente, en Latinoamérica, destacando el caso de Venezuela. "Solamente si hay división de poderes vamos a poder garantizar la libertad", ha zanjado.

Otro de los manifestantes, que ha acudido a Madrid desde Granada para asistir a la concentración, ha recalcado que Sánchez quiere protegerse judicialmente "mediante la manipulación del poder judicial". Cabe destacar que la organización de la manifestación ha censurado los numerosos cánticos que señalaban directamente al líder del PSOE, recordando que esta era una concentración "apolítica" y que, en lugar de clamar "en contra de nadie", buscaba la defensa del poder judicial.

Bolaños niega la mayor

Por su parte, el titular de la cartera de Justicia ha rechazado las reivindicaciones de los jueces y fiscales asegurando que los ciudadanos "pueden estar tranquilos" porque "ni una sola línea de la reforma de la Justicia afecta a la independencia judicial ni al Estado Derecho". Así, ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación antes de desdeñar las "infundadas" reivindicaciones de los jueces y fiscales y vincular sus argumentos a los de PP y Vox.