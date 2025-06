Ferraz reta a Felipe González a exponer sus críticas a Sánchez en el Comité Federal

Hay caminos que no tienen retorno, y el que ha emprendido Felipe González con Pedro Sánchez es uno de ellos. El expresidente ha pasado de ser el artífice del PSOE contemporáneo a convertirse en un paria que no se reconoce en sus herederos políticos. "Isidoro", como le llamaban en la clandestinidad, apenas tiene ya predicamento en el PSOE, donde sus cargos públicos toman como referente moral e ideológico a José Luis Rodríguez Zapatero.

Este jueves, González dio un paso más y aseguró que no piensa volver a votar al PSOE de Sánchez por "participar en la barrabasada" de la ley de amnistía. Añadió que, en los próximos comicios, si siguen los actuales líderes socialistas al frente, optará por el voto en blanco. La noticia cayó como un jarro de agua fría en el PSOE y en el Gobierno. Un ministro se mostró sorprendido al ver que el veterano político había roto de forma definitiva con el sanchismo el mismo día que se conocía la sentencia del Tribunal Constitucional que avalaba —gracias a los magistrados progresistas— la controvertida norma. Otro miembro del Ejecutivo admitía que escucharle había sido un golpe "muy duro".

El malestar con González es evidente. Desde la dirección del partido expresaban un deseo: que el expresidente deje de conceder entrevistas para criticar a Sánchez y acuda, en su lugar, a Ferraz. "Ojalá ese debate se produjera dentro del partido", señalaban.

Quien fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 no es miembro del Comité Federal, que se reunirá el próximo 5 de julio en la sede del PSOE. Sin embargo, otras fuentes próximas a la dirección matizan a Libertad Digital que "es tradición que todos los ex secretarios generales y ex secretarios de Organización puedan asistir". Es decir, también Alfonso Guerra, que fue secretario de organización entre 1976 y 1979 y muy crítico en la actualidad son Sánchez, podría acudir al Comité Federal si así lo desea.

González y Guerra tendrían voz, pero no voto. Podrían intervenir en el órgano interno, como suelen hacerlo los secretarios generales de las distintas federaciones, pero si hubiera una votación, tendrían que ausentarse del plenario.

Castilla-La Mancha, fortín del felipismo

En la misma línea que González y Guerra se encuentra, por ejemplo, el barón de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha sido muy crítico tanto con la ley de amnistía como con la situación actual del PSOE tras el caso Cerdán. En su entrevista con Carlos Alsina, González reclamó un PSOE "respetuoso" con la Constitución y con las instituciones.

"Me gustaría votar al PSOE reconocible, identificable, que tenía vocación de mayoría y que hacía política socialdemócrata", confesaba el expresidente, en línea con García-Page. De hecho, el secretario general del PSOE castellanomanchego respaldó a González solo unas horas más tarde, durante una entrevista en La Sexta: "Coincido en que es bochornoso", afirmaba el único barón autonómico con mayoría absoluta sobre la recién avalada ley de amnistía.

Una reacción que contrastó con la del portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien acusó al expresidente del Gobierno de "haber comprado el argumentario de la derecha". Incluso le instó a preguntarse "qué hace en el partido si no quiere que su líder gane las elecciones". Una evidencia de que González, en un Comité Federal, estaría en minoría.