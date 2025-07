El deterioro de la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a límites insospechados después que su secretario de Organización en el PSOE hasta hace tan sólo 19 días haya entrado en prisión al considerar el Tribunal Supremo que existen indicios "notabilísimos" que sitúan a Santos Cerdán como el cabeza de una trama de corrupción que cobraba mordidas a cambio de la adjudicación de obras públicas a dedo.

En este marco, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha manifestado la importancia de crear una alternativa a la deriva actual del Ejecutivo que lidera el secretario general de los socialistas asegurando que "Sánchez representa un proyecto de poder a larguísimo plazo", por lo que estaría buscando "la destrucción de la alternancia política". Unas intenciones frente a las que la oposición, según ha dicho, tiene que ser positiva y, "si no existe" una alternativa real a Sánchez, "hay que inventarla". "España será lo que todos deseamos que sea", ha incidido este lunes en un acto de la Fundación Neos.

Así, ha cargado contra el jefe del Ejecutivo aseverando que Sánchez "no preside un Gobierno", sino que este sólo "preside un proceso" con el que intenta transitar desde a una democracia plena a una democracia fallida que, además, se proyecta sobre la unidad del Estado, provocando que el culmen del proceso sea la desaparición de España tal y como la conocemos hoy.

"En esta legislatura es en la que estamos en la etapa crítica", ha aseverado advirtiendo que Sánchez puede querer llevarnos a unas elecciones que se entiendan como un referéndum en el que se enfrenten la democracia del 78 y una nueva forma de Estado republicano. Esta, según ha dicho, sería su "última bala de plata" para conseguir su objetivo, que no es otro que "su propia amnistía" aunque eso signifique "destruir la Justicia".

La paradoja de Cerdán

En este sentido, ha ironizado con "la maravillosa paradoja" en la que se ha visto envuelto Cerdán después de haber negociado con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas la implantación de la Ley de Amnistía y que al final fuese este el que ha acabado entrando en prisión: "El que fue a negociar la amnistía con Puigdemont para que Puigdemont no entrara en la cárcel, acaba entrando en la cárcel".

Además, ha señalado a Cerdán como el urdidor de los pactos y acciones más "infames" a los que ha llegado el líder de los socialistas por tal de llegar o mantenerse a La Moncloa comenzando por "robar las primarias a sus propios compañeros" y siguiendo por sus pactos realizados con motivo de la moción de censura al expresidente Mariano Rajoy. En aquel entonces ya se llegó al "socavón moral a partir del cual todas las corrupciones son posibles"; un pacto con EH Bildu que acabó con el posterior apoyo de los socialistas navarros al partido heredero de Batasuna en el Ayuntamiento de Pamplona.

Este proceso siguió con la promesa de amnistía a los líderes independentistas después de los comicios de julio de 2023, una medida cimentada, según decían, en la convivencia. "Este lunes, Santos Cerdán ha dicho ante el juez que él fue a negociar a Bruselas porque la amnistía era vital para la investidura destrozando los argumentos del Tribunal Constitucional (T C)" de Cándido Conde-Pumpido, que ha avalado la norma a favor de los intereses de los socialistas.

Un "Tribunal degradado"

"Es un milagro: lo que ayer era inconstitucional pasa a ser constitucional con la misma ley vigente", ha ironizado la también portavoz de la Comisión de Justicia sobre el aval del Constitucional, al que ha tachado de "tribunal dividido y degradado que blanquea la compra del poder" por parte del secretario general del PSOE.

Del mismo modo, ha criticado que los socialistas ahora se alejen del que fuera su secretario de Organización hace tan sólo 19 días recalcando con sorna las palabras de la ministra de Hacienda y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, asegurando que Cerdán "no tiene nada que ver con el PSOE" y desatando las risas del público. "Tiene los muñones chamuscados", ha subrayado al recordar que Montero puso "la mano en el fuego" por Cerdán antes de lanzar otro recado al ministro de Justicia: "Félix Bolaños también, ya no tiene extremidades". Algo por lo que, además, se ha cuestionado "dónde quedó la responsabilidad in eligiendo e in vigilando" de Sánchez que tanto le recriminaba el PSOE a Rajoy.

Españoles, Hoy es un día importante.

Santos Cerdán está en la cárcel.

No habrá impunidad.

Sí hay esperanzas. ——

De este modo, ha reconocido al exministro del Interior popular Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Neos –que organizaba el acto— , que lleva "muchos años predicando en el desierto" y advirtiendo de los peligros para el país que, a su juicio, se han hecho realidad en el día de hoy como el blanqueamiento de la banda terrorista ETA por medio de los pactos con EH Bildu y del control que, según ha dicho, quiere ejercer Sánchez sobre la Justicia. Algo por lo que ha mostrado su indignación espetando que los jueces y fiscales españoles están sufriendo "un acoso intolerable e implacable por parte del poder político", ha dicho animándoles a seguir en la huelga: "No os rindáis, no estáis solos".

Un golpe de Estado

Por su parte, Mayor Oreja ha reiterado que "la amnistía es un punto de inflexión que da inicio a un proceso constituyente encubierto"; algo que ha sido reforzado por el eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta, que ha aseverado en el acto que la sentencia del TC que avala la amnistía directamente "es un golpe de Estado" que ataca "a la Constitución y a la democracia".

En otro orden de coas, en la nueva edición del Foro España en el abismo. Alternativa o Frente Popular –al que ha asistido, entre otras personalidades, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre—, también ha participado el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo Antonio García Martínez, que ha explicado que "la Justicia no debe ser activista", al contrario de lo que se ha podido observar en alguna ocasión; al tiempo que ha advertido de los peligros que conllevan tanto la "judicialización de la política" y la "politización de la Justicia", que llevan al juez a posicionarse en una situación de riesgo ocupando un lugar que no le corresponde: "Se le exige pronunciarse no sólo sobre lo jurídico sino también sobre lo políticamente correcto".