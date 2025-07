¿Qué ocurre si Feijóo logra los apoyos para una moción de censura?

Alberto Núñez Feijóo ha recuperado la posibilidad de presentar una moción de censura después de la entrada en prisión de Santos Cerdán. Primero comprobará si Pedro Sánchez mantiene el apoyo de sus socios. Para ello ha dado orden a su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, de iniciar una ronda de contactos con los grupos. Con que uno de los aliados del Gobierno se descuelgue, la moción prosperaría ya que son necesarios cuatro votos, además del apoyo de PP y Vox.

El Reglamento del Congreso fija los plazos y pasos a dar para una moción de censura. Para empezar, dado que estamos fuera del período ordinario de sesiones, que acaba de concluir el pasado mes de junio, si se registra ahora la moción "se imputará al siguiente período de sesiones", según recoge el artículo 179 de la norma que rige el funcionamiento de la Cámara.

Esto implica que, al menos hasta el mes de septiembre, no podría debatirse. El primer paso es que la Mesa del Congreso, una vez compruebe que no hay defecto de forma, le dé trámite, lo que podría suponer escollo dado que Francina Armengol acostumbra a retrasar las propuestas que no son favorables al Gobierno. Sin embargo, el propio presidente ha retado a Feijóo a presentarla, ya que ven beneficioso una moción fallida para ganar tiempo.

El problema de presentar una moción de censura ahora y que no logre el apoyo del Parlamento es que ya no podrá presentarse otra en el mismo período de sesiones, es decir, hasta después de las Navidades. "Ninguno de los signatarios de una moción de censura rechazada podrá firmar otra durante el mismo período de sesiones", recoge también el artículo 179 del Reglamento, por lo que debe calcularse bien cuándo registrarla.

Una vez se presente la iniciativa por, al menos, una décima parte de los diputados, se podrán presentar mociones alternativas en el plazo de dos días después de su registro, en base a las mismas condiciones que la primera, según el artículo 176 del Reglamento. Esto supone que debe incluir un candidato a la presidencia del Gobierno.

Las opciones de ganar

Pero, ¿qué ocurre si la moción prospera? El artículo 178 establece que "cuando el Congreso de los Diputados aprobare una moción de censura, su Presidente lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Rey y del Presidente del Gobierno. El candidato a la Presidencia del Gobierno incluido en aquélla se considerará investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución". Es decir, el actual presidente, Pedro Sánchez, quedaría automáticamente sustituido por el candidato del PP, en principio Alberto Núñez Feijóo.

Así ascendió el actual líder del PSOE a la Moncloa cuando presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Había prometido convocar elecciones de manera inmediata pero no lo hizo hasta más de un año después de llegar al Gobierno, lo que le permitió consolidarse y ganar proyección mediática para acudir en mejores condiciones a las urnas, ya que las encuestas le situaban en cuarta posición. Pasó entonces a ganar los comicios.

El líder del PP se ha comprometido también a que, si gana la moción de censura, convocaría inmediatamente elecciones después de disolver las Cortes. En este caso, las encuestas le son muy favorables por lo que es previsible que cumpla su palabra. Una vez dimita como presidente, los comicios se convocarían 54 días después desde esa fecha, es decir, en el mes de noviembre, si la moción se debatiera en septiembre.