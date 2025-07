El PP redobla su apuesta y promete que no habrá Gobierno de coalición aun a riesgo de repetir elecciones

El Partido Popular no sólo aspira a gobernar en solitario, ahora se compromete a hacerlo sólo de esta forma y no gobernar en coalición, aunque eso suponga repetir elecciones. Un escenario en el que señalarían a Vox como responsable, si es que los de Santiago Abascal pretenden forzar a Alberto Núñez Feijóo a que meterles en el Gobierno a cambio de su apoyo a la investidura. El objetivo es, también, no generar temor en el electorado de izquierdas y evitar lo ocurrido el 23-J.

El secretario general, Miguel Tellado, hablaba en rueda de prensa de "aspiración", sin establecer "cordones sanitarios a Vox", en línea con lo dicho este domingo por Alberto Núñez Feijóo en su discurso de clausura del XXI Congreso del partido. Después añadía ante la prensa que, además, es "un compromiso". "No habrá Gobierno en coalición", ha prometido. Los acuerdos, por tanto, se producirían con Abascal fuera de Moncloa, sólo a nivel parlamentario.

"Si Vox prefiere ir de nuevo a las urnas para poder tener ministros en el Gobierno, tendrá que explicarlo", añaden desde el PP para dejar claro que se trata de una promesa que llevarán hasta las últimas consecuencias, aunque en ningún caso se cierran a hablar con Vox y llegar a acuerdos con ellos, ya sea programáticos o de investidura.

El PP recuerda que los de Abascal ya experimentaron formar parte de gobiernos autonómicos y municipales, y acabaron saliéndose. En este sentido, la competición de Vox con SALF puede ser también determinante para que opten por apoyar a Feijóo desde fuera, evitando así que Alvise pueda crecer a costa de hacer oposición al PP. De hecho, este era uno de sus objetivos cuando abandonaron los gobiernos con el PP, y lo lograron parcialmente.

El partido de Feijóo pone también de ejemplo el apoyo de Vox a la investidura de Feijóo sin pedir nada a cambio. La diferencia es que, hace dos años, los de Santiago Abascal sabían que no daban los números en ningún caso, y su respaldo era más un gesto simbólico que una aspiración real de que la derecha pudiera gobernar.

La promesa lanzada por el PP se produce apenas unas semanas después de que Feijóo y Abascal mantuvieran un encuentro en el despacho del líder del PP en el Congreso de los Diputados. Una cita de la que apenas trascendió que hablaron de la actualidad política nacional e internacional y de la moción de censura, sin llegar a ningún acuerdo ya que los populares rechazan presentarla si no dan los números y Vox pide registrarla aunque no se sume.

Acuerdos parlamentarios, sí

Si finalmente da la suma entre ambos, Feijóo llegará a acuerdos puntuales con Vox, y se abre a hacerlo también con otro PSOE que no esté liderado por Pedro Sánchez. "Con este PSOE, no", dijo tajante el fin de semana. Tellado ha insistido hoy en situar al electorado ante la disyuntiva de elegir entre "Sánchez o Feijóo, no hay más", recordando que "Sánchez es el único presidente que ha conformado un Gobierno de coalición que finalmente ha sido de colisión".

"La tónica en cuatro décadas de democracia ha sido un gobierno monocolor", defendía Tellado, asegurando que "el único Gobierno de coalición hasta la fecha no ha funcionado y Feijóo no quiere darle a España los mismos espectáculos que vemos cada martes en Consejo de Ministros, y vamos a trabajar para conseguir ese Gobierno".

El PP recuerda que todos los presidentes, salvo Sánchez, han tenido gobiernos en minoría apoyados por otras formaciones desde fuera. En este sentido, defienden también acabar con la dictadura de las minorías para que los independentistas no condicionen las políticas del país.