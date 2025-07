Las empresas de la trama de obras amañadas pagaban nóminas a Koldo para hacer llegar la financiación al PSOE

La UCO ha establecido una nueva ruta de financiación presuntamente ilegal del PSOE. Una que pasaría por el abono de nóminas por medio de un segundo circuito de empresas. Uno de los receptores de estas mensualidades fue Koldo García Izaguirre -el hombre de confianza de Santos Cerdán en el arranque de la trama- y algunos de sus familiares. El dinero lo pagaban empresas que mantenían relación con la empresa beneficiaria de las adjudicaciones de obras amañadas. Pagaban por supuestos servicios profesionales de miembros de la trama y éstos se debían encargar después de hacer llegar una parte de ese dinero al PSOE, tal y como sospecha la UCO.

Una nómina bajo sospecha

Una de las nóminas por estos trabajos es la que hoy publica Libertad Digital. Una de 2.600 euros al mes por supuestos servicios profesionales pero que la UCO sospecha que cubría las gestiones para lograr una determinada adjudicación de obra pública.

Se trata de un circuito mucho más elaborado y profesional que prueba lo que dijo desde el inicio Víctor de Aldama: que había muchos más Koldos o Cerdanes.

"En cuanto a las contraprestaciones recibidas de parte de OPR y LIC [dos receptoras de adjudicaciones de obras públicas] se hallarían las siguientes:

Pagos de 2.600 euros mensuales netos entre diciembre de 2022 y junio de 2023, de LIC a KOLDO, realizados mediante la contratación de éste por parte del empresario Juan Carlos ETERO.

Pagos de 1.300 euros mensuales netos entre el 2 de septiembre de 2022 y al menos el 2 de junio de 2023, de OPR al entorno de KOLDO, mediante la contratación de su mujer Patricia URIZ IRIARTE por parte de la empresa ÁRIDOS ANFERSA", señala la UCO.

Presupuesto mensual de Koldo García

Contratación simulada

"La información obrante en la causa ha puesto de manifiesto que KOLDO habría recibido sumas de dinero procedentes de LIC a través de Juan Carlos ETERO MARTÍNEZ. En este sentido, este empresario habría simulado la contratación de KOLDO a quien dio de alta en la Seguridad Social, pagándole de manera recurrente una nómina de 2.600 euros netos con carácter mensual, que más tarde era compensada por parte de LIC al propio Juan Carlos ETERO".

LIC es Levantina, la misma que recibió obras, adjudicaciones y subvenciones en infinidad de lugares, entre otros, en las Canarias gobernadas por Ángel Víctor Torres.

"El 1 de diciembre de 2022 se intercambiaron una serie de mensajes en los que Juan Carlos ETERO le trasladó a KOLDO un presupuesto de prestación de servicios y más tarde otro con los gastos asociados de KOLDO como trabajador, departiendo ambos las cuantías que debían figurar para, en efecto, recibir KOLDO un salario neto de 2.600 euros mensuales. Ese mismo día Juan Carlos ETERO le mandó a PATRICIA la nómina de KOLDO.

La cosa llegó al punto de que Etero decidió cortar su intermediación en una evidente pelea por el dinero:

"Juan Carlos ETERO: Koldo estoy pensando que ha llegado el momento en que hables con PEPE [Ruz] que busque una alternativa, un plan b, yo no tengo por qué estar sin cobrar y yo no tengo por qué tener tres meses tirados, me han mandado el pagaré de marzo para cobrar en junio, el de abril en julio, el de mayo en agosto, yo no voy a tener tirados 18.000 euros en la calle, yo lo tengo clarísimo y antes de que se haga la pelota más grande creo que lo mejor que pueden hacer es saldar lo que deben…eh…se rescinde el contrato con el finiquito que corresponda por tiempo que has estado, que me abonen todo y la misma paz se lleven que descanso me dejan…".

