Álvarez de Toledo carga contra el "precedente diabólico" de que Armengol decida "quién es periodista y quién no"

El Congreso debate este martes una modificación del Reglamento de la Cámara Baja que tiene el objetivo de otorgar a la Mesa la potestad de prohibir la entrada a ciertos medios de comunicación, lo que, según ha defendido la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo significaría un "precedente diabólico" dejando que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, fuese la encargada de decidir "quién es periodista y quién no".

"No conviertan esta mesa en un tribunal inquisidor con derecho a expedir carnets de buenos y malos periodistas; es un hecho imperdonable y un precedente diabólico", ha espetado la también portavoz de los populares en la Comisión de Justicia, que ha defendido la libertad de prensa y ha puesto frente a sus contradicciones a los socialistas al pedir que no se difundan informaciones falsas y que no se realicen cacerías contra dirigentes políticos cuando, a su juicio, son las señorías de la izquierda las que proponen hostigamientos contra la prensa que publica las informaciones incómodas.

En este sentido ha recordado que hace menos de dos meses que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó de "ultraderechistas disfrazados de periodistas" a aquellos profesionales de la información que anunciaban un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba al por entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, como parte de la trama Koldo. Así, ha explicado que el Gobierno intenta realizar una estrategia en la que pretende acusar a los periodistas de "hacer exactamente lo mismo que lo que practica", es decir, acusarle de difundir bulos.

"Rezuma hipocresía y mala fe"

Por ello, según ha dicho, la reforma del Reglamento promovida por el PSOE "rezuma hipocresía y mala fe", al igual que el apoyo de los socios del Ejecutivo, a los que ha recriminado que fueran los creadores de la cultura del "escrache". De hecho, ha realizado un repaso por el "jarabe democrático" de Podemos, el "hostigamiento" del PSOE contra la que fuera alcaldesa de Valencia Rita Barberá, o la "cultura del miedo" impuesta por los pro-etarras que ahora forman Bildu. "El PSOE y sus socios quieren que la mesa del congreso decidan quien es periodista y quien no", ha incidido resaltando la ironía de la situación.

En este contexto, ha atacado directamente a la presidenta del Congreso por "pisotear el reglamento bordeando el delito de prevaricación" y por estar al servicio del PSOE, por lo que ha dudado de la idoneidad de que esta sea la máxima responsable de decidir quién puede ejercer la profesión de periodista en el Congreso y quien no. "No les preocupa el acoso", ha dicho haciendo referencia que para esta problemática ya existen mecanismos legales recogidos en la Constitución; sino que, a su juicio, al PSOE simplemente le preocupa las informaciones críticas que Sánchez ha calificado como "máquina del fango" pero que posteriormente han sido avaladas por la Justicia.

¿Es El País otro ultra?

Además, ha advertido hasta donde puede llegar el señalamiento de la Mesa del Congreso a los medios que no concuerden con las directrices de La Moncloa recalcando que hasta el presidente de El País comparó a Sánchez con Franco: "¿Es otro ultra? ¿Van a echar a El País?". Todo por, según han defendido desde la coalición de investidura en pro de la cortesía parlamentaria, cuando, a juicio de Álvarez de Toledo, esta está completamente olvidada por los miembros del Gobierno, que no hacen más que "activar el ventilador" en la Cámara Baja.

"Confunden cortesía la cortesía con el masaje y la prueba es RTVE, que fue tomada en la mañana de la DANA", ha recalcado la ahora también vicesecretaria del PP; que ha subrayado que ya hay "miembros del equipo de opinión sincronizada" que se están desmarcando del argumentario de La Moncloa. Por todo ello, ha fijado la posición del PP en contra de la reforma del Reglamento del Congreso; una posición que también ha compartido Vox. Aun así, las enmiendas a la totalidad de estos partidos han sido rechazadas por los grupos parlamentarios que sostienen a Sánchez, por lo que la Mesa pasará a tener la potestad de expulsar a medios de comunicación del hemiciclo.