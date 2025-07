Feijóo entusiasma al PP con las saunas del suegro de Sánchez y descoloca al Gobierno

En el turno de réplica, y después de que Sánchez recurriera a su táctica habitual de intentar atacar a Feijóo con Ayuso y la foto del narco, el líder del PP ha salido visiblemente enfadado a la tribuna del Congreso. Gritando por momentos, algo inusual en él, le ha advertido de que "no tolera que se compare con él". "¿De qué prostíbulos ha vivido usted? Ha sido beneficiado a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución y ahora quiere ilegalizar su biografía, allá usted, no se compare conmigo, no se lo acepto", ha dicho muy enojado, en referencia a las saunas regentadas por su suegro.

Refiriéndose a él incluso como "jeta", Feijóo ha sido implacable contra el presidente, al que ha dedicado casi todo el tiempo del que disponía, sin desviarse apenas para dirigirse a los socios al constatar que mantiene su apoyo al Gobierno. Apenas ha nombrado al final de su intervención a Sumar, ERC o al PNV para afearles su hipocresía después de simular criticar la corrupción del PSOE y acabar saliendo a su rescate entre duros ataques al PP.