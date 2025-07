El Gobierno se blinda ante posibles nuevos informes de la UCO

En el Gobierno se han acostumbrado a vivir bajo una constante espada de Damocles. Son conscientes de ello y lo saben. Este miércoles, cuando acabó el pleno, la alegría rayana con la euforia se mezclaba con las voces de algunos que pedían un poco de clemencia durante unas horas para saborear las mieles de un día en el que los socios le daban respiración asistida a Pedro Sánchez.

La alegría no llegó al día Durante la mañana del jueves, la UCO envió un informe al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el que señalaba importantes inconsistencias en las donaciones realizadas por el exministro José Luis Ábalos al PSOE. Según el documento, la Agencia Tributaria atribuye a Ábalos aportaciones voluntarias al partido por un total de 44.729,29 euros, pero "solo hay registro de pagos al Partido Socialista desde 2014 hasta 2024, ambos inclusive, por un total de 8.471,36 euros".

En Ferraz, fuentes consultadas por Libertad Digital trataban de restarle importancia y enmarcarlo como un problema relacionado con la declaración de la renta. Lo que asumen en la dirección del partido es que esas cantidades son donaciones que deben hacer al partido todos los cargos públicos. No todos aportan lo mismo: hay tramos que fija y recauda la gerencia del partido. A mayor cargo, mayor es la donación. En cambio, a los diputados se les detrae una cantidad fija y el encargado de pagar la nómina no es el Congreso de los Diputados sino el Grupo Parlamentario Socialista, ya con la donación hecha.

"Todas esas aportaciones están perfectamente declaradas ante la Hacienda pública, y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, en aplicación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos", terciaban más tarde los socialistas en un comunicado.

Miedo a otro informe

El mayor temor de Ferraz y del Gobierno es que aparezca un nuevo informe tan demoledor como el de Santos Cerdán. Ahora que saben que Koldo García los grabó a todos, se ha desarrollado una especie de psicosis entre quienes tuvieron relación con el asistente de Ábalos.

De ahí que, por ejemplo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, reculase y, en una segunda intervención en el Senado, asegurase que sí tuvo conversaciones con Víctor de Aldama, tras haberlo negado en la primera comparecencia. Su rostro ojeroso evidencia que atraviesa una especie de vía crucis, a la espera de un posible informe que, según diversas informaciones, ya se estaría preparando. Lo mismo le ocurre a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, señalado en varias ocasiones por Víctor de Aldama.

En el Gobierno admiten que, en función de lo publicado, estos dos son los eslabones más expuestos. "No podemos vivir con la ansiedad de qué puede salir", aseguran fuentes gubernamentales, que tercian con un lacónico "confiamos en nuestros ministros". La cuestión ahora es qué puede salir y cuándo. La psicosis se extiende por Moncloa y los ministerios ya que nadie sabe cuándo puede llegar el siguiente golpe ni a quién puede afectar. Lo único que tienen claro es que están en manos de la UCO, y que la Guardia Civil les marcará la agenda.

Un nuevo informe también será un buen termómetro para medir la lealtad de los socios que han prometido respaldo a Sánchez si esto "no escala" y "no pasa de tres golfos", como dijo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, obviando que el director de carreteras y la expresidenta de Adif están imputadas. Un alto cargo establece un paralelismo entre lo que sienten hacia la UCO y escenas cotidianas: "No puedes salir de casa pensando que tu pareja te va a ser infiel", señalan. La cuestión ahora es si ese pánico les permitirá seguir adelante. La espada de Damocles no solo pende: ya ha empezado a cortar hilo.