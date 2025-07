El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha declarado este miércoles en Es la mañana de Federico que espera que esta legislatura fallida "no llegue a término" y ha lamentado el daño que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le está haciendo al país: " La gente está desesperada. No tenemos un presidente del Gobierno, sino a un señor aferrado a la Moncloa, como si fuese una garrapata".

El también diputado por La Coruña ha recordado que la legislatura "parte de un pacto corrupto que es intercambiar los votos necesarios en la investidura de quien perdió las elecciones a cambio de impunidad para políticos que han delinquido", añadiendo que "quien pactó la investidura y la amnistía de delincuentes, hoy está en prisión". En este sentido, ha celebrado que la Comisión Europea "haya dejado claro que la Ley de Amnistía va en contra del ordenamiento jurídico de la Unión": "Es una transacción corrupta y, en ese sentido, ha quedado claro con el posicionamiento de la UE".

Refiriéndose al nuevo "cupo separatista, que no catalán", Tellado ha dicho que "trocear la Agencia Tributaria es un disparate" y ha insistido en la idea de que "esto no tiene nada que ver con la convivencia, sino con la conveniencia": "Los socios de Sánchez saben de su debilidad y van a apretar hasta sacarle absolutamente todo, aunque eso les lleve a encubrir todos los casos de corrupción del Gobierno. Para PNV, Junts, ERC…, Sánchez es un chollo. Un presidente débil, a merced de cualquier petición, un extorsionado que se deja extorsionar y que está dispuesto a todo".

El secretario general del PP ha apuntado que Sánchez "ha llevado al PSOE a un abismo del que no hay retorno" y ha lamentado que "no haya más voces" discordantes entre los socialistas porque el jefe del Ejecutivo, "en cualquier democracia moderna o madura, habría caído; los de su propio partido lo habrían echado". Sin embargo, "aquí no: se da por normal que el presidente tenga imputado a su mujer, a su hermano, al fiscal general del Estado, a sus números dos en el partido y también en el Gobierno, porque Ábalos era ministro de Transportes… Esto es inadmisible".

Regeneración... ¿gobernando en solitario?

Tellado espera que la legislatura "no llegue a término": "Si Sánchez se mantiene hasta 2027, el daño a nuestro país es irreversible". El secretario general del PP ha subrayado que, cuando su partido llegue al Gobierno, "vamos a derogar el sanchismo", y eso pasa por "derogar la Ley de memoria democrática; derogar, la aún no está aprobada, la modificación de la Ley de seguridad ciudadana, que el PSOE ha dejado en manso de Bildu; derogar la Ley de vivienda, que está causando un problema brutal", o buscar "un pacto de Estado para dar una ley de educación que perviva en el tiempo gobierne quien gobierne".

El político gallego ha indicado que "el deterioro progresivo de la convivencia, del proyecto de país, causa mella en una sociedad desanimada" en general y, muy especialmente, "en los más jóvenes". "La gente que me para por la calle me dice: uno, que tenemos que dar más caña, y dos, me pregunta cuándo lo vamos a echar. La gente está desesperada. No tenemos un presidente del Gobierno, sino a un señor aferrado a la Moncloa, como si fuese una garrapata, y le da igual gobernar o no gobernar", ha añadido.

Tellado ha defendido el proyecto de regeneración del partido negándose "a que nos igualen a todos", porque "no somos como Sánchez": "¿Dónde ha visto la degradación del CIS que hoy vivimos? ¿Ha visto a un fiscal general del Estado imputado?". Dirigiéndose a Vox, ha insistido en que "el PP de Feijóo no es como el PSOE de Sánchez", idea que "le viene muy bien a partidos que, desde los extremos, buscan la polarización". "No sé desde otros partidos qué buscan: estamos decididos a dar a España un gobierno honesto y honrado y una hoja de ruta con una seria de compromisos, y, por eso, creemos que gobernar en solitario es lo mejor. ¿Por qué podemos renunciar a esa aspiración si aquí han gobernado sin mayoría absoluta Felipe González, José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero?", ha agregado.

"Sánchez va a salir muy mal parado"

En la sección de los oyentes de Es la Mañana de Federico, el secretario general del PP ha respondido a diferentes cuestiones sobre la relación con Vox, una posible moción de censura contra Sánchez, sus problemas judiciales o el nuevo papel de Cayetana Álvarez de Toledo. Miguel Tellado ha ido respondiendo estas preguntas y sobre Vox ha dicho que el partido de Santiago Abascal "no ha sido un inconveniente en 2023 para una posible investidura de Feijóo y estoy seguro que no lo va a ser" más adelante.

"Mantengo buenas relaciones con dirigentes de Vox por el interés general, porque nos conviene y conviene a nuestro país que los dos partidos que convivimos en el centro-derecha tengamos una relación razonable", ha destacado Tellado que está "seguro que Vox no será un impedimento, sin ninguna duda". Sobre una posible moción de censura contra Pedro Sánchez ha dicho que "si tenemos los votos que nadie tenga duda, la presentaremos, pero una moción de censura abocada al fracaso sólo serviría para reforzar a un Pedro Sánchez que necesita oxígeno y, desde luego, el PP no se lo va a regalar".

Sobre Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que hablando de ella no es "objetivo" porque "es una buena amiga y conmigo ha sido una gran colaboradora". "Sólo puedo tener buenas palabras hacia ella, creo que es una oradora de primer nivel, a Bolaños lo tiene frito y cada vez que toma la palabra lo deja en la esquina del ring derrotado". En cuanto a su nuevo papel en Génova 13 ha apuntado que "ha entrado por primera vez en el Ejecutiva Nacional del partido y eso es porque es una pieza clave del PP de hoy y del futuro. Es un activo de primer nivel del PP de Feijóo".

El secretario general del PP ha hablado también del hermano de Pedro Sánchez y su decisión de mudarse a Japón estando imputado. Ha dicho que ellos no han pedido la retirada del pasaporte de David Sánchez porque "es una decisión judicial" y "le corresponde a la Justicia decidirlo". "A nosotros se nos ha criticado porque le hemos pedido a la presidencia de la Cámara que al señor Santos Cerdán no le paguen la indemnización porque es un señor sospechoso de haber robado recursos públicos y el Congreso pretende premiarlo" por eso ha apuntado que desde el PP confían "en la Justicia".

En este sentido, ha dicho que "Pedro Sánchez puede ganar tiempo, pero, desde luego, lo que no va a tener es impunidad. Creo que Sánchez, y todo su ejército, va a salir muy mal parado porque aquí no es la oposición que está encima del PSOE o del Gobierno, es que a Sánchez le investiga el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, distintos juzgados de nuestro país y, por lo tanto, nosotros estamos tranquilos". "Es verdad que los tiempos de la Justicia son muy distintos a los tiempos políticos y en los juzgados se dirimen responsabilidades penales que nosotros tratamos de dirimir en las Cámaras y las Cortes responsabilidades políticas que son las que nosotros estamos exigiendo en estos momentos", ha finalizado.