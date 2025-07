Así celebraba cada obra lograda por la trama el cargo que pidió Koldo y respaldó Óscar Puente: "Lo conseguimos!!"

Koldo García Izaguirre exigió el mantenimiento en cargos públicos del Ministerio ya en manos de Óscar Puente de dos personas. Dos personas que Koldo consideraba necesarios para seguir con la maquinaria de presunto amaño de obras públicas. Puente, efectivamente, mantuvo en cargos públicos a los dos. Koldo se lo exigió a Santos Cerdán el 23 de noviembre de 2023, en pleno nombramiento de Puente como ministro y mientras reclamaba un par de obras más para poder cobrar comisiones.

Pues bien, el primero de los cargos exigidos por Koldo, Ángel Contreras ocupó el cargo de presidente de Adif con Puente y el otro cargo, Camino Arce, se encuentra con rango de director en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. Esta segunda persona aparece ampliamente retratada en el último informe de la UCO, en el de Santos Cerdán. Y algunos de sus pasajes son representativos de su implicación y hasta euforia: "Lo conseguimos!!", dijo, por ejemplo el 5 de diciembre de 2019 tras apuntalar uno de lo contratos reclamados.

La UCO ha detectado una conversación en la que Koldo reclama la permanencia en cargos públicos de dos personas: "Para la consecución de obras, Ángel Contreras y Camino Arce no podían ayudarle en tanto en cuanto no supieran si finalmente ocuparían algún cargo de responsabilidad", señaló Koldo según el resumen de la UCO. La frase literal es la siguiente: "Yo quiero que Camino o Ángel Contreras me ayuden… y no me pueden ayudar. Porque ahora mismo hasta que no se decida quién se queda y quién no se va (tose)". El contexto de la conversación no es otro que el de la solicitud de dos obras más por parte de Koldo porque había confirmado que le seguía la Justicia y se había dado cuenta de que Cerdán y el propio Pedro Sánchez ya no querían saber nada de él.

Una aprobación clave con mensajes comprometedores

La UCO tiene más información. "Se ha localizado en la página web del MITMA la publicación de un documento firmado por Javier Herrero (director general de carreteras) y Camino Arce Blanco (subdirectora general de construcción), fechado el 25 de octubre de 2019, sobre la Aprobación Técnica de la Modificación nº2 de las obras del proyecto de construcción en la autovía A-32 Linares-Albacete y carretera N-322 Córdoba-Valencia, en el tramo Úbeda-Torreperogil". Entre los puntos que se acordó aprobar se incluyeron dos exigencias de una empresa "que le había destacado a Koldo en mensajes", señala la UCO.

Y, por otra parte, "cabe destacar la conversación mantenida entre Camino Arce Blanco y Koldo el 5 de diciembre de 2019 en la que la primera le envió una imagen al segundo del documento aprobando el importe de la modificación y ordenando que se liberase el pago a OPR, bajo el título "lo conseguimos!!", seguido de un mensaje alegando "lo complicado que es dar un paso…en este trabajo".

Camino Arce Blanco es, desde el pasado 27 de abril de 2023, la Directora Técnica y de Desarrollo de Negocio de la SEITT S.M.E., S.A. empresa pública estatal perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cuyo objeto es la explotación de nueve autopistas de titularidad estatal, que suponen una red total de más de 700 km de vía, siendo por tanto, un enorme concesionario de autopistas de España.

