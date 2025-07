Sabedor de que su situación no es precisamente fácil, el exministro José Luis Ábalos empieza a lanzar sospechas sobre los otros grandes nombres de la trama de corrupción que acecha al PSOE. Si lo hace con la intención de terminar destapando algo o como cebo de cara a una posible negociación con el partido para pactar un control de daños es algo que solo sabe él, pero lo cierto es que, en las últimas horas, ha dejado jugosos titulares tanto sobre el papel que Begoña Gómez pudo jugar en el rescate de Air Europa, como sobre la influencia de Zapatero en el Gobierno de Pedro Sánchez o la polémica consultora de José Blanco.

Begoña Gómez y Javier Hidalgo

"Sabía que entre ellos había un conocimiento personal", comienza diciendo en una entrevista en El Confidencial sobre la mujer del presidente del Gobierno y Javier Hidalgo, el CEO de Globalia. A continuación, y tras ser preguntado sobre la llamada que este habría hecho a Begoña Gómez para desbloquear el rescate, Ábalos suelta la liebre: "La angustia de la familia era muy muy, muy grande. Y los ritmos de la administración no satisfacían las necesidades de la compañía. En ese momento es verdad que se pudieron plantear cualquier tipo de acceso o recurso con tal de acelerar el proceso. ¿Que lo hicieran o no? No lo sé. ¿Que lo comentaran? Comentaron todo lo posible a su alcance con tal de intentar acelerar o intensificar la tramitación del expediente para entonces".

José Luis Rodríguez Zapatero

Sin embargo, el rescate de Air Europa no es el único sobre el que el exministro deja caer ciertas sospechas. Exactamente lo mismo hace con el de Plus Ultra. Y, en esta ocasión, a quien pone en la diana es al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Lo que sí te puedo decir es que yo con Plus Ultra, y lo he dicho por activa y por pasiva y nadie me ha creído, me enteré en pleno Consejo de Ministros. Y es muy raro que llegue a un Consejo de Ministros un tema que me puede afectar por el ámbito de competencia… Pues hombre, dado que era un tema de Transportes, deberían haber tenido el detalle de informarme y, sin embargo, no se me informó".

Respecto al papel de Zapatero, Ábalos deja claro en todo momento que él no fue su interlocutor, sino que, en todo caso, le utilizó para llegar directamente a Sánchez. Según explica, únicamente tuvo con él una comida en el Ministerio y "esa comida se produce en un contexto en el que todavía no tiene la vía abierta con el presidente de la que dispuso de después".

¿Por qué él? El exministro se explica: "En el año 2000 yo fui el único portavoz de una federación de consideración como la Comunidad Valenciana que apoyé públicamente su candidatura, porque no había quien lo apoyara desde un territorio en aquel año". Además, en la época en la que Zapatero busca el acercamiejnto, él era el secretario de Organización, "una persona de confianza del presidente de Gobierno". Aun así, insiste en que no fue él quien le acercó a Sánchez, sino otros amigos. "Yo intuyo cuáles, pero no me consta", asegura.

José Blanco

Respecto a José Blanco, Ábalos aprovecha esta nueva entrevista en El Confidencial para recordar que él fue el que le recomendó fichar como presidenta de Adif a la hoy imputada Isabel Pardo de Vera (implicada en el enchufe de Jéssica y en el amaño de obras públicas); al presidente de Renfe, Isaías Taboas (implicado en el echufe de Claudia Montes); a su jefe de Gabinete y hoy presidente de Ineco, Sergio Vázquez, que "a su vez trajo como adjunto a Ricardo Mar" y al propio subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez. "Son unos cuantos", insiste.

Y sobre los favores que el exministro pudo pedirle después lo circunscribe a uno: "El entorno de José Blanco me contactó para que ayudáramos a un cliente de su 'lobby". Concretamente, a Iberia, quien asegura tenía "un problema de españolidad frente a la Comisión Europea".

Fernando Grande-Marlaka

Respecto al Gobierno actual, Ábalos se muestra, una vez más, visiblemente indignado por el hecho de que Fernando Grande-Marlaska haya quedado fuera de toda duda en lo relativo a los contratos de mascarillas,por lo que, sin embargo, a él sí se le investiga.

"¿Por qué se excluye a Interior? Porque Interior compró al mismo proveedor y recurrió además al conocimiento de Transportes, que previamente le había cedido material. ¿Por qué no se investiga? Todo lo que afecta a Interior en este proceso es una zona oscura", insiste.

