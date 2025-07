El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha dicho en una entrevista con Rosana Laviada a Es la mañana de Federico de esRadio este miércoles que Salvador Illa, "bien por omisión o bien por obediencia y servilismo al jefe –Sánchez–, es indiscutible que dejó entrar hasta la cocina" del Ministerio de Sanidad a la trama de Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos: "Era la gente del jefe, y no tuvo la decencia ni el coraje de decir: ‘Aquí no vais a entrar’".

Este martes, el presidente de la Generalidad compareció en el Parlamento de Cataluña, en una sesión dedicada al impacto de la corrupción en Cataluña durante la que se abordó el contenido del informe de la UCO sobre las actividades del trío ya citado. Illa salió indemne gracias al apoyo de ERC y los Comunes. Según Fernández, "los partidos separatistas decidieron no preguntarle a Illa porque eso ‘españolizaba’ el debate catalán": "Han decidido taparse mutuamente las vergüenzas".

El presidente del PP catalán ha destacado que no le atribuyó a Illa ningún delito, sino que "le pedíamos explicaciones sobre algunas decisiones que tomó en su momento", y que dos de ellas son "cruciales": "La primera, cuando decide prohibir a las CCAA comprar mascarillas; la segunda, cuando habilita a Aldama, Koldo, Ábalos y compañía, a una empresa que habían montado ellos, creada ex profeso para robar, y les da la autorización para hacer UTEs". "Nadie sabe qué pasó con el dinero aquel y, como mínimo, Illa debería sonrojarse", ha agregado.

Fernández ha recordado que el informe de la UCO señala que, en el Ministerio de Illa, "Koldo, Ábalos, Aldama y compañía campaban a sus anchas y se hicieron con el control absoluto de las contrataciones": "Eso es indiscutible. Por lo tanto, Illa no puede ponerse de perfil y decir que pasaba por ahí". Según el político popular, "tanto Sánchez como Illa pretenden hacernos creer que Koldo, Ábalos, Cerdán y compañía les han decepcionado", cuando, en realidad, "no hay más que ver las reminiscencias torrentianas de los personajes para ver que no eran tres jóvenes idealistas, ingenuos". "Son tres tipos muy chungos. Y les permitieron entrar hasta la cocina, les entregaron todo el sistema de contratación de material sanitario durante la pandemia. Illa es políticamente responsable. Reconoció en el Senado que se reunió alguna vez con Koldo. Su jefe de gabinete fue más preciso: dos reuniones en el Ministerio y una comida. ¿Qué cargo tenía Koldo para ser recibido en un ministerio y hablar de material sanitario?", ha añadido.

Montoro y el congreso del PP

Fernández se ha referido a la imputación de Cristóbal Montoro y ha reconocido que "todos los escándalos de corrupción afectaron gravemente al proyecto de mi partido". El presidente del PP de Cataluña, eso sí, tiene claro "que hay que destacar que son casos del pasado" y, lejos de "lanzar pelotas fuera", "nos debe llevar a aprender algunas lecciones sobre el pasado y sobre los perfiles que elegimos en el partido".

Fernández ha dicho que, "más allá de algunos detalles, la sintonía entre la dirección nacional y el proyecto político desde Cataluña es total", y se ha referido a la enmienda que presentó para que el PP jamás pactara con partidos golpistas: "No creo en los cordones sanitarios. Hablaba de conductas que pretenden subvertir el orden constitucional. Presenté la enmienda con la voluntad de mejorar el texto. Creo que, después de la transacción, el texto es mejor". "Creo que el congreso fue exitoso y que los objetivos de relanzar el proyecto político salieron muy bien", ha añadido.

Además, se ha referido a la entrevista que concedió Juanma Moreno a La Vanguardia, en la que elogiaba a Salvador Illa: "Es tradición en la historia de nuestro partido, me refiero a ello como la nostalgia ochentera y noventera, es que cuando vas a Cataluña, haces un discurso conciliador con el nacionalismo". "Efectivamente, no se queman contenedores, pero porque se les ha dado a los que los quemaban todo lo que pedían. Si ese es el camino de la paz social…, ya sabemos cómo acaba", le ha explicado al presidente de la Junta de Andalucía.

Finalmente, Fernández ha recordado que "Illa está participando en el desmantelamiento del Estado en Cataluña", y que es similar a Sánchez: "¿Qué diferencia hay entre Illa y Sánchez? En que Illa es un señor educado, me refiero a él como el yerno ideal, pero el proyecto político que defienden es exactamente el mismo".