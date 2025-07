El desaforado peloteo de Óscar Puente a Sánchez que da vergüenza ajena: "Es asombroso, me parece alucinante"

El de Óscar Puente fue uno de los nombres que sonó como posible sustituto de Pedro Sánchez en los días de la carta del hombre "profundamente enamorado", en esas listas que normalmente filtran los propios interesados. Un pecado que a un líder como el presidente del Gobierno le cuesta perdonar. Además, su gestión como ministro de Transportes tampoco es muy brillante y ha incluido algunos deslices bastante serios respecto de la corrupción que asolaba su ministerio hace bien poco.

Así que Puente parece tener claro que necesita estay muy cercano al líder para que a este no se le ocurra cortar su cabeza política, y este jueves ha tratado de hacerlo, pero la explicación se la ido de las manos y ha acabado perpetrando uno de los ejemplos de peloteo más lamentables y sonrojantes que se recuerdan.

El de Transportes participaba en un desayuno informativo y ha querido hablar de la talla internacional del presidente. Lo ha hecho en un tono y con unos términos más allá del entusiasmo: "Yo he tenido la oportunidad de viajar con Pedro Sánchez por el mundo, he estado con él en la India, el otro día he estado en Mauritania", ha dicho, "y les aseguro que el grado de dominio que tiene de la escena internacional es asombroso".

Con un fervor que no dejaba de crecer, ha seguido: "No es sólo cómo se relaciona, que a mí me parece alucinante, le ayudan los idiomas, le ayuda la experiencia… sino la imagen que tiene por el mundo".

Llegados a este punto ha pensado que necesitaba poner un ejemplo: "Yo fui con él a la India y quince días antes estuvo allí Olaf Scholz, el canciller alemán. A Olaf Scholz lo recibieron en un despacho y a Pedro Sánchez lo recibieron cientos de miles de personas en la calle con sus fotos". La India, ese país que marca lo que uno es en el mundo como líder político.

Pero Puente no se ha quedado ahí: "No somos conscientes, de verdad, me parece un orgullo de país" ha insistido, lamentando que "por demonizar al presidente del Gobierno estamos dispuestos incluso a renunciar a un logro de país que es tener a un mandatario que en el mundo es importante, que en el mundo tiene una voz y un lugar. Y es a eso a lo que yo me refería con el puto amo", ha dicho.

