De la debacle del PSOE a la fortaleza de PP y Vox: qué nos dice la media de todas las encuestas de julio

Los meses de junio y julio han marcado un antes y después de las encuestas electorales en nuestro país: a partir del estallido del caso Cerdán el panorama parece completamente diferente y, aunque ver las cifras sin profundizar más puedan transmitirnos una impresión errónea, lo cierto es que el cambio ha sido enorme.

Para tener una idea más completa hemos calculado la media de los ocho sondeos publicados durante julio por diversas empresas demoscópicas. Entre ellas no incluimos el CIS porque no es que tenga poca credibilidad: es que todos sabemos que no es más que una burda manipulación.

El resultado es contundente: el Partido Popular sería el más votado con un 35,1% de los votos, elevando su ventaja sobre el PSOE a casi nueve puntos, pues los socialistas no pasan del 26,4%. Los de Feijóo ganan once décimas respecto a la media de las ocho encuestas que se publicaron en junio, mientras que los de Sánchez pierden ocho.

Puede parecer que la caída del PSOE no es muy fuerte, pero hay que tener en cuenta que en junio los socialistas ya venían de perder 1,6 puntos si comparamos con la media de los siete sondeos que vieron la luz en el mes de mayo. Resumiendo: desde la caída de Cerdán el PSOE se ha dejado casi dos puntos y medio en dos meses y, además, no veía precisamente desde máximos.

Hay que tener en cuenta otro dato interesante que es que la caída no sólo no se frena sino que se agudiza: si sólo tenemos en cuenta las encuestas publicadas en la segunda mitad de julio el resultado para el PSOE es todavía más bajo y se queda en el 25,5%.

El PP, por su parte, es el partido que más sube en julio, aunque si comparamos con mayo el más exitoso es Vox: la media de sondeos les da un 14,9% en julio y solo les daba un 13,6% en mayo. El crecimiento, además, es muy estable: siete décimas el primer mes y seis el segundo.

La izquierda más extrema no se recupera

A la izquierda de la extrema izquierda que ya es el PSOE los datos no son muy halagüeños para Sumar y tampoco es que sean para tirar cohetes en el caso de Podemos. Los de Yolanda Díaz se quedan en julio en un 6,2%, es cierto que son cuatro décimas más que mayo, pero habrían perdido cinco respecto a junio. Es decir, mientras el PSOE profundiza en su caída Sumar no sólo no se beneficia de ello, sino que retrocede.

Parece terreno abonado para Podemos y, en efecto, el partido morado mejora, pero tampoco es que arrase: en julio la media de las encuestas les da un 5,1%, mientras que en junio era del 4,3% y en mayo una décima menos: el 4,2%. No obstante, hay que reseñar que los porcentajes de Sumar y de Podemos son los que más varían de un estudio demoscópico a otro, lo que nos dice, sobre todo, que el reparto del voto entre ambas formaciones es en este momento muy difícil de pronosticar..

Más allá de las cifras

Un análisis un poco más allá de los datos concretos nos hace llega a algunas conclusiones interesantes: el PP demuestra ir ganando solidez y ampliando su ventaja sobre los socialistas hasta llevarla a distancias muy considerables, en el entorno de los diez puntos.

Los socialistas son el partido cuya movimiento es más contundente y, sobre todo, más interesante: los de Pedro Sánchez han perforado suelos que se consideraban sólidos como la roca: la mayor parte de las encuestadoras –de hecho, todas menos una, Sigma Dos– les coloca este julio en el peor mes en todos sondeos desde las elecciones de 2023 y, en algunos casos dos, y hasta tres puntos por debajo del peor resultado de la serie hasta ahora.

¿Podrán los socialistas darle la vuelta a esta situación? Es muy difícil: para empezar porque lo más probable es que el nuevo escenario tras la entrada en prisión de Cerdán todavía no haya sido recogido del todo por los sondeos, ya que este tipo de cambios suele necesitar varios meses para reflejarse en toda su plenitud.

Además, el impacto entre el electorado femenino de todos los asuntos relacionados con el consumo de prostitución y la vinculación de la familia Sánchez Gómez con el proxenetismo está resultando demoledor y no es reversible, al menos a corto y medio plazo.

Por último, teniendo en cuente que en la política española siempre puede haber sorpresas, no parece que nada en el futuro pueda servir al PSOE como una palanca desde la que iniciar una recuperación: por un lado su debilidad parlamentaria puede impedirles aprobar leyes relevantes; del otro y todavía más importante: los informes de la UCO van a seguir llegando y lo previsible es que las novedades judiciales sean, como lo han sido en el caso de Cerdán, más bien demoledoras.

La solidez de Vox, la debilidad de Sumar

Otro rasgo destacable es la fuerza y la solidez con la que sube Vox, que es el partido que más lo hace entre mayo y julio. Los de Abascal parecían tener una situación muy complicada un tiempo atrás, pero no sólo aguantan sino que mejoran. Y, un dato muy interesante, lo hacen mientras el PP también sube.

El fenómeno migratorio y su respuesta muy dura a los problemas que causa son, sin duda, parte de la explicación, pero no toda: sigue habiendo un electorado al que la oposición o las propuestas del PP no le parecen suficientes. Cabe la posibilidad de que una parte de esos votantes se decante por un voto útil a Feijóo llegado el momento de la verdad, pero por ahora no parece que vaya a ser en un porcentaje muy significativo.

A Sumar le ocurre lo contrario: mientras el PSOE cae ellos, que deberían ser los receptores naturales de ese voto descontento, no logran mejorar mucho. El asunto es dramático si, además, tenemos en cuenta que buena parte de la intención de voto que los de Yolanda Díaz se han dejado en el camino habría ido a parar al PSOE y tampoco vuelve.

Y por si lo anterior fuera poco, Sumar ya siente en su nuca el aliento de Podemos. Como decimos esto es lo que más cambia de una encuestas a otras, pero atendiendo a la media que hemos calculado el partido morado ha pasado de estar a 1,6 puntos en mayo a estar a 1,1 en julio.

Según algunos sondeos su diferencia es aún menor: sólo unas pocas décimas que quién sabe si no podrán reducirse más en los próximos meses, algo que reforzaría la estrategia de hostilidad hacia el Gobierno que por ahora parece estar funcionándole a Belarra y los suyos. Y de lo que no hay ninguna duda es que si Podemos llega a superar a Sumar en algunas encuestas eso puede tener un efecto demoscópico enorme… pero también político.

Otra cosa de la que no podemos dudar es que los sondeos que se publiquen en septiembre, cuando se retome el curso político, serán apasionantes y, por supuesto, aquí estaremos para contárselo.

