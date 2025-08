La número dos de Organización del PSOE corrige a la baja su currículum al ver que "se estaba liando"

Los casos de políticos que inflan y falsean sus currículums no cesa y en esta ocasión salpica a la reciente numero dos de Organización del PSOE, Anabel Mateos, mujer de Antonio Hernando. Según desvela este martes el diario El Mundo, la secretaria adjunta a Organización y de Coordinación Territorial de los socialistas corrigió su currículum días después de que el 4 de julio fuera elegida para el cargo, a consecuencia de los escándalos que han afectado a otros políticos.

Como cuentan, tras el nombramiento de Mateos ponía en su perfil de LinkedIn en el capítulo sobre su educación que contaba con tres estudios: un grado en Administración de Empresas por la Universidad de Almería, un máster en Social Media por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y otro máster interuniversitario en Derecho y Administración Local por la Universidad de Burgos. Mateos solo especificaba la fecha de inicio y finalización de uno de esos estudios: el máster de la UOC. De los otros dos no se aclaraba nada.

Y tras el caso de Noelia Núñez, Mateos modificó la información relativa al máster de la Universidad de Burgos añadiendo una "nota": "A falta del TFM [Trabajo de Fin de Máster]. Investigación TFM en curso", se lee ahora.

En declaraciones a El Mundo, la propia socialista ha explicado que no señaló la fecha de finalización de esta formación "porque no lo había acabado y LinkedIn no da opciones de poner que lo estás cursando en la actualidad, solamente dejas sin poner la fecha fin porque no lo has terminado". "Como se estaba liando con los currículums preferí aclarar y poner en notas aclaratorias que me faltaba el TFM para que no hubiera dudas", ha añadido, algo que podría haber hecho al rellenar el formulario de la red social.

La página web del PSOE también se ha apresurado en incluir estos cambios en la presentación del perfil de la número dos de Organización socialista. "Actualmente cursa el Máster Interuniversitario en Derecho y Administración Local, impartido por la Universidad de Burgos y la Universidad de Almería, a falta del Trabajo de Fin de Máster", se puede leer.

Los otros casos recientes

El primer caso de esta nueva ola de falsificaciones se cobró la dimisión de la popular Noelia Núñez tras falsear parte de su formación académica. El ministro de Transportes, Óscar Puente, también ha inflado su CV con el título de "máster en Dirección Política" del Centro de Estudios Jaime Vera, que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lo calificó irónicamente en X de "Máster cum fraude", ya que en el propio diploma califica el título del ministro de Transportes como "curso".

Otro caso parecido es del de Pilar Bernabé, número cuatro de la dirección de Sánchez en Ferraz quien, tras la tragedia de la dana en Valencia, pasó de ser "licenciada en Filología Hispánica" a que sólo "inició" aquellos estudios.

También ha alardeado de un currículum que no tiene, José Luis Quintana Álvarez, que hasta su nombramiento como delegado del Gobierno en Extremadura en 2023 había sido el alcalde de Don Benito. Quintana llevaba años presumiendo en entrevistas y en los apartados sobre su persona de distintas webs de las administraciones en las que ha militado, de ser diplomado en derecho tributario. Un cargo del que siempre ha presumido y así hay rastro en páginas webs y entrevistas, pero que ahora ha desaparecido súbitamente de su perfil en la web de la delegación del Gobierno, según ha desvelado Voz Pópuli.