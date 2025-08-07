Las bajas en Sumar dejan en evidencia que el proyecto de Yolanda Díaz está en caída libre

La sorpresiva salida de Carlos Martín, hasta ahora coordinador general de Sumar, ha encendido todas las alarmas sobre el creciente deterioro del proyecto impulsado por Yolanda Díaz. Considerado durante mucho tiempo su principal referente económico, Martín ha decidido dar un paso al costado y abandonar el liderazgo que compartía con Lara Hernández. Así, se desprende de todos los cargos orgánicos que desempeñaba en Sumar confirmando su distanciamiento.

Martín atribuye su decisión a motivos de salud. No obstante, mantendrá su escaño en el Congreso y seguirá ejerciendo como portavoz del grupo parlamentario en las comisiones de Economía y Hacienda. Desde la formación de Yolanda Díaz aseguran respetar la decisión de quien consideraban su "referente económico", aunque por el momento fuentes de Sumar evitan aclarar si su puesto en la coordinación será reasignado tras el verano o si Lara Hernández asumirá en solitario el liderazgo orgánico.

La salida de Martín no es un hecho aislado, sino que se suma a una larga lista de bajas que ha ido acumulando el proyecto de Díaz durante los dos años de legislatura del Gobierno de coalición.

Sumar se ha convertido en el partido que más veces ha cambiado de portavoz parlamentario en el menor tiempo. Inició la legislatura con Marta Lois, quien apenas permaneció cinco meses en el cargo, desde el 11 de agosto de 2023 hasta su renuncia el 30 de enero de 2024, coincidiendo con el inicio de la campaña gallega, en la que Sumar sufrió un duro revés al no lograr representación. Apenas una semana después del batacazo electoral, Lois anunció su retirada de la política activa y su regreso a la docencia en la Universidad de Santiago de Compostela.

A Marta Lois la sustituyó Íñigo Errejón, quien ejerció como portavoz parlamentario desde enero hasta octubre de 2024, cuando decidió abandonar la política tras estallar los escándalos por presuntos casos de acoso sexual. Este episodio supuso un duro revés para la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien admitió haber tenido conocimiento previo de las acusaciones contra Errejón antes de la confección de las listas para las elecciones generales. A pesar de ello, optó por incluir al exdirigente de Podemos en los comicios siendo el feminismo una de sus banderas.

La sangría de bajas también incluyó a Elizabeth Duval, quien fuera secretaria de Comunicación de Sumar. Duval anunció su salida poco antes de la celebración de la Asamblea estatal, coincidiendo con el nombramiento de Lara Hernández y Carlos Martín como coordinadores generales, tras mantener discrepancias sobre la estrategia a seguir dentro del partido y denunciando las "limitaciones de la política institucional y partidista".

El organigrama de Sumar ha sufrido múltiples modificaciones, reflejo también de la inestabilidad en su grupo parlamentario. A comienzos de la legislatura, Podemos abandonó Sumar y pasó al Grupo Mixto, denunciando una falta de autonomía dentro de la coalición. Sin embargo, esta ruptura no ha calmado las tensiones internas, sino que las ha intensificado, con ambas fuerzas compitiendo por liderar el espacio político a la izquierda del PSOE. Más recientemente, la diputada de Compromís, Águeda Micó, también ha optado por incorporarse al Grupo Mixto, buscando mayor reconocimiento y capacidad para confrontar al Gobierno de coalición.

La creciente fragmentación de Sumar, sumada a la inestabilidad que se anticipa tras el periodo vacacional, complica significativamente el camino de Yolanda Díaz para asegurar la continuidad de su proyecto político.