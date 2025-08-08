La hipocresía de Podemos: imponen la ley de Bienestar Animal mientras defienden la fiesta musulmana del cordero

Tras la "polémica" medida del Partido Popular y Vox en Jumilla (Murcia), que restringe el uso de instalaciones deportivas para la celebración de festividades musulmanas como el Ramadán y la Fiesta del Cordero, y el posterior enfado de la izquierda, muchos se preguntan si Podemos realmente es un partido ateo y laico o si por el contrario, es una formación que sintoniza con el islam, además de ser profundamente anticatólica.

Otros se preguntan hasta dónde llega la hipocresía de la extrema izquierda, que prefiere blanquear la religión musulmana antes que ser coherente con sus discursos animalistas. Esto se debe a que en multitud de ocasiones, la formación morada ha expresado su enfado por el maltrato animal y ha denunciado el sacrificio de animales, como pueden ser los toros, los cuales quieren prohibir desde hace muchos años. Sin embargo, no tienen la misma vara de medir con la sangrienta Fiesta del Cordero. Una festividad musulmana que consiste en degollar a corderos inocentes en las plazas de las ciudades para honrar a Alá. Conviene recordar también que fue Podemos quién impulsó la Ley de Bienestar Animal con el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra, la líder morada.

En este sentido, el líder de Podemos en Murcia, Víctor Egío, -quién pidió disparar a los diputados de Vox, en un intento de denunciar el tiro al pichón- ha salido a defender a los musulmanes y sus fiestas, incluida la del cordero. Desde Podemos califican este acuerdo de "aberración y disparate xenófobo" y Por ello, llevarán a la Fiscalía "este nuevo disparate del Partido Popular y de Vox". A partir de ahí, surgen las preguntas y la hipocresía, pues, un partido que apoya la laicidad, quiere que se utilicen los espacios públicos para actos religiosos.

Los espacios públicos son de todos. Cristianos, judíos, musulmanes o los que no nos identificamos con ninguna religión. La moción de PP y Vox en Jumilla para vetar la celebración de la fiesta del cordero es una aberración. La Constitución española prohibe cualquier… pic.twitter.com/LVG3J3VUYf — Podemos Región de Murcia (@podemosmurcia) August 6, 2025

Por si fuera poco, la hemeroteca también ha retratado a Podemos. En una publicación de 2021, la formación lamentaba el sacrificio animal: "¿Sabéis que en el año 2017 Murcia fue la capital de España que más animales sacrificó, con un total de 769? Son unos datos muy tristes que ponen de manifiesto la urgencia de contar con una Ley estatal que vele por el derecho de los animales". Pues bien, cuatro años después, están abanderando las protestas ante una supuesta prohibición de la Fiesta del Cordero. Todos los años en España cientos de corderos son degollados en esta festividad musulmana.

Publicación de Podemos lamentando el sacrificio de animales en el año 2021

En este sentido, Podemos omite por completo que la legislación española y europea exige que los animales sean previamente aturdidos antes del sacrificio para garantizar su bienestar. Critican y sancionan a quien deja a su perro sujeto a una farola mientras entra a una tienda, pero respaldan una práctica religiosa en la que se deja que los animales se desangren hasta morir.

Ante este panorama de contradicción, los ciudadanos no han tardado en encenderse. "Prohiben usar animales en los belenes y cabalgatas si no es en condiciones que garanticen su bienestar, pero prohibir que degüellen a decenas de corderos en un polideportivo municipal es racismo. La esquizofrenia habitual que no es en absoluto casual", respondía un usuario en la red social X. "Piden manifestaciones religiosas musuImanas en el espacio público mientras se llaman laicos. Promueven la religión más misógina que existe sobre la faz de la tierra mientras se dicen feministas. Aplauden degoIIar corderos para honrar a «Alá», los ateos animalistas". Otra usuaria era aún más contundente: "Tan animalistas como sois y dejáis que maten a corderos vivos en mitad de la calle sin control sanitario?".

PACMA y otras asociaciones animalistas si que han condenado y denunciado esta fiesta musulmana que deja las plazas llenas de sangre de cordero. Sin embargo, a Podemos parece que se le olvida ese eslogan que tanto sacó a pasear años atrás: "La tortura no es cultura".