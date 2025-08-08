Los nacidos en el extranjero disparan nuestra población a niveles récord: 49,3 millones de habitantes

España registra un nuevo récord de población a 1 de julio de 2025, con un total de 49.315.949 habitantes y un incremento de 119.811 personas durante el segundo trimestre, según datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP). En términos anuales el crecimiento de población superó el medio millón de personas (508.475). El número de extranjeros aumentó en 95.277 personas hasta 7.050.174, mientras que la población de nacionalidad española aumentó en 24.534. Del total de 49 millones de habitantes, 42 tienen nacionalidad española y siete millones, extranjera.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 9.686.214 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600). En este sentido, España concedió la nacionalidad a 252.000 extranjeros en 2024; casi 50.000 eran marroquíes y de los otros 200.000 nacionalizados, la mayoría provenían de países sudamericanos. Hay que subrayar que la capital de España acoge a la mayoría de estos sudamericanos. Y es que, hace unos meses, se conoció que Madrid supera el millón de sudamericanos, uno de cada siete habitantes.

Respecto a la población marroquí y musulmana, Marruecos sigue siendo la comunidad extranjera más numerosa en España, con más de un millón de personas registradas, cerca de 1.100.000. Una cuarta parte de esta población reside en Cataluña y, en concreto, siete de cada diez africanos que viven en España son originarios de Marruecos. Respecto a la población musulmana (la mayoría de estos, marroquíes) supera los 2,5 millones y ya hay más de 1.700 mezquitas levantadas en el país.

Durante el segundo trimestre de 2025, la población creció en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta. Y descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91%), Comunidad Valenciana (0,50%) e Islas Baleares (0,42%).