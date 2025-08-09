Mazazo de la Audiencia a Pardo de Vera: también cree probada su participación en los contratos de mascarillas

Ni en la rama de la contratación de Jéssica –prostituta de José Luis Ábalos–, ni en la de las obras públicas, ni tampoco en la de las mascarillas. Isabel Pardo de Vera está en el punto de mira de la Justicia en todas las grandes ramas actuales del caso Koldo. Y es que la Justicia ha incorporado un párrafo en el último auto de la Audiencia Nacional para recordar que "Isabel Pardo de Vera Posada firmó documentos del contrato adjudicado por parte de ADIF a Soluciones de Gestión como Presidenta del ente". Del contrato de mascarillas de la trama.

El último auto de la Audiencia Nacional aclara que "los contratos presuntamente amañados permanecían bajo el dominio del MITMA: ADIF y la Dirección General de Carreteras. Para estas actuaciones, que habrían permitido la manipulación de los procesos de contratación, Koldo García se valía, presuntamente, entre otros de la entonces Presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera Posada dentro de su ámbito de actuación". Y, todo ello, con un precedente: "Asimismo, Isabel Pardo de Vera Posada firmó documentos del contrato adjudicado por parte de ADIF a Soluciones de Gestión como Presidenta del ente", señala el auto.

El conjunto de ramas del caso Koldo resulta, así, de un tamaño descomunal. Y apunta con el dedo a Pardo de Vera. "De la investigación realizada, las evidencias digitales y la documentación obrante en la causa se ha constatado que Dña. Isabel Pardo de Vera Posada, habría participado en la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana favoreciendo, de manera recurrente, a petición de Koldo García Izaguirre a diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública, en concreto a las mencionadas mercantiles Acciona y Levantina Ingeniería y Construcción –LIC–", aclara el auto.

Koldo se interesaba por los resultados antes de que fueran públicos

Entre esas evidencias figura el hecho de que el día el 28 de enero de 2019, Koldo García le remitió una imagen con los resultados de las ofertas presentadas para una licitación de obra ligada al "proyecto de construcción de la línea de alta velocidad en Extremadura y en la que aparecía subrayada en amarillo fluorescente la línea correspondiente al resultado de la UTE Construcciones Pérez Jiménez SL y OPR, y en un color mucho más tenue el renglón de la oferta de Acciona Construcción SA". Y dos horas más tarde, Koldo "le muestra su descontento por la empresa que había obtenido finalmente la mejor puntuación, aseverando que eso "nos a (sic) jodido un poco".

Asimismo, la Justicia considera "relevante el hecho de que al preguntar Isabel Pardo de Vera por el "fosforito" (la UTE en la que participaba OPR), Koldo respondiese que eso era "por disimulo". De este modo, se infiere que dicha licitación debiera haber sido adjudicada a Acciona, y el hecho de no materializarse habría generado descontento en Koldo García", añade el juez instructor.

En cuanto a las adjudicaciones otorgadas a Acciona se encuentra "la ejecución del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), por un valor estimado del contrato de 71.574.228,04 euros. En referencia a dicha licitación, se pudo observar cómo Isabel Pardo de Vera escribió a Koldo García el 30 de mayo de 2019 para informarle del resultado de la apertura de ofertas económicas en "Sant Feliu". Y coincide que ese mismo día tuvo lugar la apertura de sobres evaluables mediante fórmulas (ofertas económicas), siendo la de Acciona la novena más barata sin caer en baja temeraria, resultando adjudicataria de la obra en cuestión.

Adjudicaciones a dedo a LIC con la intermediación de Koldo

Y hay más: "Koldo García Izaguirre también habría ejercido su influencia sobre Isabel Pardo de Vera para el presunto favorecimiento irregular de la mercantil Levantina Ingeniería y Construcción (B97016125) LIC. Porque "Koldo habría acudido a Isabel Pardo de Vera para lograr una reclamación realizada en el marco de la adjudicación a la UTE LIC-Construcciones Vilor del expediente 3.14/06800.0163 para la construcción de la estación de AVE en Elche".

Hay más evidencias: el día 18 de noviembre de 2020, en el transcurso de una conversación entre Isabel Pardo de Vera y Koldo García Izaguirre (grabada por el), Koldo le solicitó a la ex Presidenta de ADIF que le fuese adjudicada alguna obra de emergencia a LIC. Tras indicarle Pardo de Vera que LIC había resultado adjudicataria recientemente de una licitación de emergencia y otorgarle otra tan seguida iba a "cantar", la entonces presidenta de ADIF le prometió que valoraría las opciones. Finalmente, tan sólo un mes más tarde (17/12/2020), ADIF propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia, con número de expediente 3.20/27507.0207 por importe de 592.053 euros.

"Estas intercesiones concretas hechas por Isabel Pardo de Vera para favorecer a determinadas constructoras han de ser entendidas junto a los extractos de las conversaciones mantenidas entre Koldo García y José Luis Ábalos (recogidas en los apartados 5.2 y 9.2 del Informe 96/2025 obrante en la Sección Cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el marco de la Causa Especial 20775/2020) de los que se deduce una notoria discrecionalidad a la hora de adjudicar contratos de obra pública", señala la Audiencia Nacional.

Es más, "todos estos indicios pudieran haber resultado en la motivación del interés mostrado tanto por Santos Cerdán como por Koldo García por promocionar a Isabel Pardo de Vera al cargo de Secretaria de Estado, extremo éste que no terminó por producirse, como se ha mencionado anteriormente, hasta la salida de José Luis Ábalos del Ministerio", concluye el juez instructor.

