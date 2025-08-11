Abascal ataca a los obispos: "No sé si se debe a los ingresos públicos que reciben o a los casos de pederastia"

El líder de Vox, Santiago Abascal, expresó su "perplejidad" y "tristeza" tras conocerse el respaldo de determinados sectores de la "jerarquía eclesiástica" a la comunidad musulmana de Jumilla. Sus declaraciones se produjeron a raíz de la propuesta impulsada por su formación, con el apoyo del Partido Popular, para restringir el uso de instalaciones deportivas municipales en la celebración de festividades islámicas, tales como el Ramadán o la Fiesta del Cordero.

Durante una entrevista en el canal Bipartidismo Stream en YouTube, Santiago Abascal llegó a insinuar que la Conferencia Episcopal actúa condicionada por intereses económicos, sugiriendo que su tibieza crítica hacia el Gobierno responde a la dependencia de subvenciones públicas, ya sea de manera directa o a través de entidades caritativas vinculadas a la Iglesia. El líder de Vox fue aún más lejos al afirmar que la institución eclesiástica se encuentra "amordazada" por los escándalos de abusos sexuales que han salido a la luz en su seno. "No es solo su posición en materia de inmigración o frente al islamismo extremista que avanza, sino su silencio ante muchas políticas de este Gobierno", denunció Abascal.

El presidente de Vox intensificó su discurso y dirigió duras críticas al secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Francisco César García Magán, cuestionando abiertamente su "postura" ante la iniciativa promovida por su formación en Castilla y León para incorporar la audición del latido fetal en los protocolos sanitarios, una propuesta impulsada en su momento por el entonces vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo. Abascal aprovechó la ocasión para reprochar, además, el "silencio" de amplios sectores de la Iglesia ante las políticas del Ejecutivo en materias tan sensibles como el "derecho a la vida", la agenda legislativa vinculada a cuestiones de género o el Valle de los Caídos.

"Cada palo que aguante su vela. Yo tengo una responsabilidad política, yo soy católico, pero yo me dedico a la política. Si otros no ejercen su responsabilidad, tendrán que dar cuentas ante otras personas o en otras instancias". Con estas palabras, Abascal lanzaba una crítica velada a los obispos, cuestionando su aparente inacción ante determinadas cuestiones sociales y morales.