El PP acusa a PSOE y Vox de avivar la polarización en Jumilla por intereses partidistas

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha acusado tanto al PSOE como a Vox de levantar "muros" con el objetivo de "polarizar a los españoles". En rueda de prensa, Bravo ha sugerido que "es posible que alguno de ellos lo hagan para ganar un espacio que no tiene y otros para que dejemos de hablar de la corrupción".

El mismo día en que se ha hecho público que el Ejecutivo ha remitido un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla con el fin de anular el acuerdo que impide al colectivo musulmán utilizar las instalaciones deportivas municipales para celebrar el fin del Ramadán, el responsable de Hacienda del Partido Popular ha criticado la iniciativa, acusando al Gobierno de perseguir únicamente un objetivo partidista y de "querer hacer ruido" con esta medida.

Bravo ha eludido entrar en la polémica suscitada por las críticas de Vox a la Conferencia Episcopal y, en contraste, preguntado por si el enfrentamiento de Santiago Abascal con la Iglesia puede perjudicar un acercamiento de futuro con Vox, Bravo ha defendido que "no están en eso". "Estamos en convencer a diez millones de personas para recuperar la convivencia y la cooperación, en gobernar solos, con un gobierno que representa a todos. Si PSOE y Vox se quieren pelear y retroalimentar que lo hagan", ha subrayado.

En este sentido, el responsable de Hacienda del PP ha reivindicado el compromiso del Partido Popular con la convivencia. Como ejemplo, ha citado las ciudades de Ceuta y Melilla, donde gobierna su formación y conviven diversas confesiones religiosas.

Coincidiendo con el primer traslado de menores inmigrantes solicitantes de asilo, Bravo ha reprochado al Gobierno su intento de aleccionar a las comunidades autónomas, pese a que ha sido el propio Ejecutivo quien ha incurrido en retrasos tras el requerimiento del Tribunal Supremo.

En materia de vivienda

Bravo ha acusado al Gobierno de Sánchez de "acumular fracasos" en materia de política de vivienda. En este contexto, ha anunciado una batería de propuestas orientadas a revertir la situación, entre las que destaca la liberalización de suelo con el objetivo de facilitar la construcción de hasta 9,3 millones de viviendas. "Más allá de la evolución de los precios, la raíz del problema está en la existencia de un enorme volumen de suelo con capacidad edificatoria que permanece bloqueado, suelo en el que se puede construir y que está bloqueado", ha explicado Bravo.

"Hemos presentado multitud de iniciativas. Se trata de que haya más viviendas, lo que bajará el coste, y de dar mayor seguridad que no ahuyente al propietario", ha señalado el dirigente del Partido Popular. En este sentido, ha anunciado que su formación presentará en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley orientada a simplificar los procedimientos urbanísticos y a establecer marcos de incentivos fiscales que fomenten la promoción de vivienda asequible.

Según Bravo, España atraviesa actualmente una situación de "burbuja desinmobiliaria". "Necesitamos que se construyan al año entre 100.000 y 150.000 viviendas más", ha subrayado el vicesecretario del Partido Popular. Asimismo, ha recordado que, según estimaciones del Banco de España, el déficit acumulado de vivienda en el país supera las 600.000 unidades afeando los anuncios y promesas de Pedro Sánchez que no se han materializado.