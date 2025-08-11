La Audiencia Nacional amplía la investigación sobre el atentado en Santa Pola para interrogar a etarras

La Audiencia Nacional (AN) ha ampliado seis meses más la investigación sobre la presunta responsabilidad de la cúpula de ETA en el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) que la organización terrorista perpetró el 4 de agosto de 2002, ya que tiene pendiente tomar declaración a varios etarras en octubre. Así lo acuerda en un auto el Juzgado Central de Instrucción Número 1, tras solicitarlo la Fiscalía y la acusación que ejerce la asociación Dignidad y Justicia.

El magistrado Francisco de Jorge adopta esta decisión al considerar que "resulta evidente la imposibilidad de finalizar la investigación" este mes de agosto, así que ve "razonable y realista" ampliarla hasta febrero de 2026. Y señala que para "el buen fin de la instrucción resulta necesario la ejecución de los interrogatorios de los investigados", previstos para los próximos 20 y 21 de octubre. Asimismo, el juez indica que tiene que resolver sobre "la pertinencia" de declaraciones testificales propuestas por la acusación popular.

Asesinato de una niña

La Audiencia Nacional investiga en esta causa la presunta responsabilidad de la cúpula de la banda terrorista en un atentado con coche-bomba en un cuartel de la Guardia Civil que se saldó con el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego, de 57, además de 40 heridos.

Para el anterior juez instructor, Manuel García Castellón, "desde la perspectiva que ofrece el estudio detallado del funcionamiento y estructura de la banda terrorista, sujeta a una férrea disciplina casi militar, se considera que el atentado de Santa Pola se habría decidido por la dirección de ETA".

Un atentado que se habría planteado "como medida de presión y castigo para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, proceso puesto en marcha con anterioridad a producirse el atentado, y no al revés". En este caso en concreto, la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', al considerar probado "sin ningún género de duda" que fueron los autores del ataque con coche-bomba.

La Audiencia Nacional procesó el año pasado a los exjefes de la banda terrorista ETA Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza', y Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo', por este atentado. Del mismo modo, tiene como investigados a Soledad Iparraguirre, 'Anboto'; Juan Antonio Olarra Guridi, 'Juanvi'; Félix Ignacio Esparza, 'Navarro', y Ainhoa Múgica, 'Olga'.