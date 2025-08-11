Óscar Puente la vuelve a liar en X, borra un tuit frivolizando con el incendio de Tarifa y culpa al PP: "Sinvergüenzas"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, sigue de vacaciones respecto a sus labores al frente de la cartera de Fomento; sin embargo, este sigue estando activo en la red social X, en la que se sigue dedicando a criticar a sus contrincantes políticos. Una práctica que ha recuperado con fuerza este lunes, cuando ha frivolizado con el incendio de Tarifa para atacar al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha recriminado que, a su juicio, no se haya volcado en con los incendios declarados en su comunidad autónoma.

"Este a Mañueco le pilla más cerca que los de Castilla y León. Igual puede echarle una mano a Juanma –Moreno—", ha espetado el dirigente socialista respondiendo a una información sobre el incendio declarado en la costa gaditana. Este tuit ha sido borrado posteriormente, aunque no ha sido el único que Puente ha dedicado a Mañueco este lunes, ya que le ha escrito hasta dos tuits recriminándole que esté, según Puente, de vacaciones en Cádiz.

En concreto, el titular de Transportes ha respondido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que había asegurado estar en contacto con el presidente de los populares castellanoleoneses para seguir el avance de los incendios declarados en Castilla y León: "Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso". El tercer tuit dedicado al presidente de esta comunidad ha sido respondiendo directamente a Mañueco, que aseguraba estar "centrado" en los trabajos de extinción: "¿Centrado? Estás un poco al sur".

Posteriormente, tras eliminar el tuit en el que frivolizaba con el incendio de Tarifa, Puente ha publicado otro mensaje en X en el que directamente culpaba a los dirigentes del PP de haber borrado su anterior mensaje. "No hay desgracia que no les pille de farra. Y eso no es lo grave. Lo grave es que 5 días después de que empezasen los incendios y 4 días convocándose el Cecopi, uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer", ha aseverado Puente antes de sentenciar que "Ese es el drama y no un tuit ni doscientos" y llamar "sinverguenzas" a los dirigentes populares.

El fuego en Tarifa ha obligado a evacuar a 2.000 personas que se encontraban en las playas cercanas al foco del incendio y cuyas casas están todavía en riesgo. De hecho, la Junta de Andalucía ha pedido a los ciudadanos que no hayan sido evacuados pero que estén cerca del fuego que se confinen en sus casas para evitar la contaminación por boca del consejero de Presidencia de Juanma Moreno, Antonio Sanz.